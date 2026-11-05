Atp Finals, alberghi oltre le attese: Torino punta a superare l'87% di occupazione

Le Nitto Atp Finals si confermano un importante motore per il turismo torinese. Le prime rilevazioni di Federalberghi Torino sulle prenotazioni per l'edizione 2026, in programma dal 15 al 22 novembre, indicano un andamento migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nonostante lo slittamento di calendario, il tasso di occupazione previsto per le nove notti del torneo è infatti superiore di circa l'1,5% rispetto alle previsioni registrate nel 2025, quando l'occupazione aveva superato complessivamente l'87%. Un risultato che potrebbe dunque essere ulteriormente migliorato. Il confronto avviene tra periodi non perfettamente sovrapponibili e con calendari cittadini differenti. Nel 2025, per esempio, il weekend di apertura era stato accompagnato dal derby della Mole dell'8 novembre all'Allianz Stadium, mentre quest'anno la Juventus giocherà in casa contro il Venezia il 22 novembre, alle 12.30. Le prime indicazioni confermano inoltre la capacità delle Finals di attrarre visitatori anche indipendentemente dagli altri appuntamenti cittadini. A rafforzare l'interesse per l'edizione 2026 contribuirà anche la presenza dell'italiano Flavio Cobolli, mentre per il settore alberghiero assume particolare rilievo la crescita della clientela internazionale. "Le Atp Finals si confermano un'opportunità straordinaria per Torino e per tutto il sistema economico cittadino. I dati previsionali sono molto incoraggianti e dimostrano la forte capacità attrattiva di questo evento, in grado di richiamare visitatori da tutto il mondo e generare significative ricadute sul territorio", osserva Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. "Per noi è importante la crescita della domanda internazionale, che contribuisce a rafforzare il posizionamento di Torino sui mercati esteri". Borio sottolinea anche il valore della collaborazione tra istituzioni e soggetti coinvolti nell'organizzazione. Positiva anche la conferma delle Finals a Torino per il 2027: "Auspichiamo che possa arrivare quanto prima quella fino al 2030, poiché una prospettiva di lungo periodo permetterebbe agli operatori di programmare investimenti, servizi e strategie di sviluppo con maggiore certezza".