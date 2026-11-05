Ravinale (Avs) interpella Regione in materia di sicurezza sul lavoro

La capogruppo Avs in Regione, Alice Ravinale, ha presentato una interrogazione per sapere "cosa sta facendo la Regione sulla strategia di prevenzione" delle morti sul lavoro. "Ci sono state cinque vittime sul lavoro - ricorda - nella sola giornata di ieri in Italia. Tra loro un operaio di 57 anni, morto a Trecate dopo essere stato schiacciato dal braccio metallico di una gru all'interno di un cantiere. I dati Inail confermano che nonostante i proclami gli incidenti mortali sono aumentati: 589 i morti sul lavoro denunciati in Italia, a cui si aggiungono 13 incidenti mortali di studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro, che da tempo diciamo che andrebbe abolita". "Che cosa fa la Regione - domanda Ravinale - in tutto questo? Vogliamo sapere quali obiettivi siano stati raggiunti e quali interventi siano stati realizzati. Avevamo chiesto a inizio luglio una seduta di Commissione che non c'è mai stata, ora torniamo a chiedere conto alla giunta". "La sicurezza sul lavoro - rimarca - è una emergenza e una responsabilità delle istituzioni, a partire dalla Regione, occorre intervenire con serietà".