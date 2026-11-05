Ghigo glamour

Dicono che… Enzo Ghigo abbia già ritirato dalla tintoria il tappeto rosso, pronto a srotolarlo ai piedi della nuova infornata di divi che Giulio Base e consorte hanno apparecchiato per il Torino Film Festival. John Travolta all’apertura, Pamela Anderson, Fanny Ardant e Mira Sorvino alla chiusura: un programma che sembra riservare alle proiezioni il ruolo di intervallo tra una passerella e l’altra. L’ex governatore, ormai perfettamente a suo agio nei panni del gran cerimoniere, non nasconde la soddisfazione per una rassegna sempre più mondana. A tenere i contatti con il firmamento hollywoodiano c’è Tiziana Rocca, moglie del direttore artistico, la cui collaborazione con il Museo del Cinema aveva già suscitato polemiche e interrogazioni. Ma a Ghigo, che di quella scelta si è assunto la paternità, il gioco evidentemente piace.

La quarantquattresima edizione, dal 24 novembre al 2 dicembre, promette di essere una festa del cinema declinata soprattutto al femminile. Dieci registe su sedici film in concorso, tre presidenti di giuria donne e Marilyn Monroe come nume tutelare, nel centenario della nascita. Base ci aggiunge «il sesso in tutte le sue forme», tanto per non lasciare dubbi sul fatto che quest’anno, almeno nelle intenzioni, la temperatura della manifestazione sarà piuttosto alta. E Ghigo, che sul red carpet sembra aver trovato una seconda giovinezza, avrà di che esercitare le proprie doti di anfitrione.

Ma il vero capolavoro della coppia Base-Rocca, almeno agli occhi dei maligni, è aver convinto Ghigo che per rilanciare il festival servano soprattutto nomi da copertina. Quando nel 2025 scoppiò il caso della consulenza affidata alla moglie del direttore artistico, il presidente non fece una piega. Il contratto, per il quale si parlava di circa 30 mila euro, aveva fatto gridare alla “parentopoli” i grillini. Base respinse le accuse e Ghigo si assunse la responsabilità della scelta, spiegando che per avere star internazionali affidarsi alla Rocca era la soluzione migliore. Insomma, una difesa senza controfigure.

Anche perché il glamour ha un prezzo. Nel 2024 le spese per l’ospitalità erano schizzate da 192 mila a oltre 535 mila euro, mentre il costo complessivo della manifestazione aveva sfiorato i tre milioni. Quest’anno il budget annunciato è di 2,8 milioni. E mentre gli appassionati discutono se il Tff abbia guadagnato in notorietà ciò che rischia di perdere in identità, Ghigo e Base sembrano avere le idee chiarissime: meglio qualche divo in più che un red carpet deserto.

C’è poi un dettaglio che aggiunge un pizzico di commedia alla sceneggiatura. Quest’anno il festival torinese perde per la prima volta un weekend di programmazione, quello che avrebbe portato la chiusura al 5 dicembre. Proprio il giorno in cui Base dovrà inaugurare a Madrid un altro festival cinematografico, del quale è pure direttore. Ghigo ha spiegato che la scelta del calendario serve a favorire la presenza degli ospiti americani, sfruttando il periodo del Thanksgiving, e a evitare la vicinanza con l’Immacolata.

A questo punto, tra Marilyn Monroe sul manifesto, Travolta al Regio e Pamela Anderson sul tappeto rosso, manca soltanto che qualcuno proponga di sostituire il tradizionale simbolo della Mole con la statuetta degli Oscar. Ghigo probabilmente non arriverebbe a tanto. Ma una cosa sembra certa: il presidente ha scelto il suo genere preferito. E non è il cinema d’essai.