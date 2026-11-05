ASSETTO ISTITUZIONALE

Autonomia, le falle nelle intese. Fornaro: "Non dettagli tecnici"

Carenze normative e dubbi sulla tenuta finanziaria degli accordi con le quattro Regioni. Un dossier parlamentare segnala problemi su Protezione civile, professioni e sanità. Il deputato dem chiede un esame approfondito, senza accelerazioni imposte dalla maggioranza

L’autonomia differenziata corre verso il traguardo parlamentare, ma sulle intese già sottoscritte dal Governo con Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria pesano una serie di rilievi sulla legittimità costituzionale e sulla sostenibilità finanziaria degli accordi. A metterli nero su bianco sono i Servizi studi del Parlamento, che in un dossier di 158 pagine individuano una serie di criticità, alcune delle quali toccano i limiti costituzionali del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni.

Dalla Protezione civile alle professioni, fino alla sanità, i rilievi riguardano poteri, responsabilità e risorse finanziarie. Per Federico Fornaro, deputato piemontese del Pd e componente della commissione Affari costituzionali della Camera, i testi presentano «criticità serie, anche sotto il profilo della costituzionalità», che la maggioranza non può ignorare. E il parlamentare avverte: «Il Parlamento ha il dovere di esaminarli fino in fondo e di non fare il passacarte».

Il Piemonte di Alberto Cirio, che ha sottoscritto l’accordo il 13 ottobre, ora attende il via libera delle Camere: il termine fissato a Montecitorio è il 28 gennaio 2027. Una scadenza che soddisfa la fretta politica della maggioranza, ma lascia intatti i problemi evidenziati dai tecnici. A cominciare da quello della sanità, dove la promessa di maggiori margini di autonomia deve ancora fare i conti con la situazione finanziaria del sistema sanitario piemontese.

Protezione civile, deroghe sotto esame

Il primo nodo riguarda la Protezione civile, una delle materie per le quali il trasferimento delle competenze può avvenire senza la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Le intese, tuttavia, consentono alle Regioni di emanare ordinanze in deroga a disposizioni vigenti, con il rischio di intervenire anche in ambiti nei quali quei livelli devono invece essere garantiti. Il dossier richiama espressamente la sentenza 192 del 2024 della Corte costituzionale, secondo cui non basta classificare una materia come estranea ai Lep per sottrarla alle garanzie previste per i diritti civili e sociali.

I tecnici segnalano inoltre che non sono esplicitate le modalità con cui verificare il rispetto di questi limiti. Un problema non da poco, considerando che le ordinanze riguardano proprio situazioni di emergenza, nelle quali la rapidità delle decisioni deve convivere con una precisa delimitazione dei poteri.

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Professioni, il rischio di venti regole diverse

Il secondo fronte è quello delle professioni di rilievo regionale. Le intese attribuiscono alle Regioni nuove funzioni normative e amministrative, escludendo le professioni ordinistiche e quelle sanitarie. Ma la questione è tutt’altro che risolta. La giurisprudenza costituzionale riserva allo Stato la definizione delle figure professionali e dei relativi requisiti, mentre le norme europee impongono il rispetto della libera circolazione dei lavoratori.

Da qui gli interrogativi sul riconoscimento delle qualifiche conseguite all’estero e sulla validità, nel resto d’Italia, delle abilitazioni riconosciute a livello regionale. Il rischio è quello di moltiplicare le discipline territoriali in un settore nel quale la stessa Consulta ha richiamato la necessità di una giustificazione particolarmente rigorosa per trasferire funzioni dallo Stato alle Regioni.

Sanità, il conto che non torna

Ma è sulla sanità che i rilievi assumono un peso particolare, soprattutto per il Piemonte. Le intese prevedono maggiori margini di gestione delle risorse finanziarie e la possibilità che alcune disposizioni statali cessino di avere efficacia nel territorio regionale. Il tutto, però, dovrebbe avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Una quadratura non scontata. I tecnici richiamano l’attenzione sulle conseguenze finanziarie delle nuove competenze e sulla necessità di rispettare la clausola di invarianza. In altre parole, occorre evitare che decisioni assunte autonomamente dalle Regioni finiscano per produrre costi aggiuntivi a carico dello Stato.

Per il Piemonte, alle prese con un grave deficit dei conti sanitari, il problema è ancora più concreto. La possibilità di esercitare le nuove competenze in materia di salute è subordinata al rispetto delle condizioni finanziarie previste dall’intesa. E non basta certo una firma per mettere in ordine i bilanci delle aziende sanitarie. Il governatore Alberto Cirio e l’assessore all’Autonomia Enrico Bussalino, leghista, dovranno dunque misurare le ambizioni della riforma con le condizioni effettive del sistema regionale.

Anche gli enti locali chiedono garanzie

Nel dossier trova spazio un’altra questione, meno appariscente ma politicamente significativa. L’Anci aveva espresso una valutazione negativa sugli schemi di intesa, contestando il ricorso ad atti di iniziativa risalenti al 2017 e al 2018, adottati da consigli regionali ormai non più in carica. Secondo l’associazione dei Comuni sarebbe stato necessario rinnovare quelle iniziative alla luce della legge Calderoli e della successiva pronuncia della Consulta.

Anche l’Upi aveva chiesto un adeguato coinvolgimento delle Province. Il Governo ha sostenuto che le consultazioni previste dalla normativa fossero sufficienti e, successivamente, i Consigli delle autonomie locali hanno espresso pareri favorevoli a maggioranza sulle intese definitive. Resta però il dato politico di una riforma che promette di avvicinare le decisioni ai territori, mentre proprio i loro rappresentanti hanno sollevato obiezioni sul percorso seguito.

Fornaro: “Non siamo passacarte”

A mettere insieme i rilievi dei tecnici e trasformarli in un atto d’accusa contro la maggioranza è Federico Fornaro, deputato alessandrino del Partito democratico e componente della commissione Affari costituzionali della Camera. «Il dossier del Servizio studi della Camera conferma ciò che sosteniamo da tempo: i testi hanno criticità serie, anche sotto il profilo della costituzionalità, che non possono essere sottovalutate o peggio ignorate», afferma il parlamentare dem, richiamando almeno sei rilievi che, a suo giudizio, non possono essere aggirati.

Per Fornaro, le questioni sollevate sulla Protezione civile, sulle professioni e sulla sanità investono direttamente il rapporto tra Stato e Regioni. «Non si tratta di dettagli tecnici, ma di nodi che riguardano l'unità della Repubblica e l’uguaglianza dei diritti dei cittadini». Di qui l’avvertimento alla maggioranza: «Non può liquidarli con la fretta di chiudere prima della fine della legislatura. Ferma restando la nostra netta contrarietà, il Parlamento ha il dovere di esaminarli fino in fondo e di non fare il passacarte».

Una posizione che riflette la contrarietà del Pd alla riforma, ma che non esaurisce il problema. L’autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione e il trasferimento di specifiche funzioni può rispondere a esigenze concrete dei territori. Proprio per questo, però, servono competenze ben delimitate, risorse adeguate e responsabilità chiaramente individuate. Altrimenti il rischio è che, dopo anni di trattative e rivendicazioni politiche, alle Regioni restino soprattutto nuove complicazioni amministrative. E ai cittadini ben pochi benefici.