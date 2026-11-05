ALTA TENSIONE

Anatomia di una guerriglia,

la violenza di Askatasuna

Le carte del gip ricostruiscono minuto per minuto gli scontri del 31 gennaio a Torino. Il racconto dell'agente intrappolato per dieci minuti nel blindato in fiamme, il pestaggio del poliziotto colpito con un martello, gli scudi trasportati sul furgone. I nomi dei responsabili

Non soltanto chi ha lanciato pietre, incendiato barricate o affrontato direttamente gli agenti. Per la giudice Giulia Caveglia, la guerriglia scoppiata il 31 gennaio durante il corteo nazionale in difesa di Askatasuna chiama in causa anche quanti, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbero contribuito a preparare gli scontri, trasportando scudi e altri materiali utilizzati negli attacchi alle forze dell’ordine.

È uno dei passaggi centrali dell’ordinanza con cui il gip di Torino ha disposto sedici misure cautelari, eseguite questa mattina dalla Digos. Un provvedimento che ricostruisce le condotte attribuite agli indagati, ma distingue anche le singole posizioni, respingendo tre delle diciannove richieste presentate dalla Procura.

Due in carcere, Millesimo ai domiciliari

I provvedimenti più pesanti riguardano Mattia De Brasi e Davide Frigo, per i quali è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ai domiciliari finiscono invece Nicolò Araldi, Lorenzo Destro, Loris Gargano, Ferdinando Gentile, Davide Gnemmi, Stefano Millesimo e Cosmo Secci.

Tra questi spicca proprio Millesimo, 27 anni, considerato dagli investigatori uno dei riferimenti dell’area autonoma torinese. La giudice gli attribuisce, insieme ad Araldi e Gentile, un contributo alla preparazione degli scontri attraverso il trasporto di scudi artigianali su un furgone utilizzato durante il corteo. Per Daniel Boni, Noemi Bouchard, Patrik Bouchard, Filippo Magni, Massimiliano Monai e Marco Rudino è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Torino, accompagnato dall’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Per Emanuele D’Orto il solo obbligo di firma.

Restano invece senza misure cautelari Pietro Bertorelle, Federico Panigari e Andrea Usala: per i primi due il giudice non ha ritenuto sufficientemente dimostrato il coinvolgimento nelle condotte contestate; per Usala ha rilevato problemi nell’identificazione. Sono tre decisioni che mostrano come il gip non abbia accolto indistintamente la ricostruzione accusatoria.

Gli scudi caricati sul furgone

Una parte consistente dell’ordinanza è dedicata al furgone utilizzato per trasportare gli scudi artigianali impiegati durante gli scontri. Secondo gli investigatori, il mezzo avrebbe seguito il corteo fin dalle fasi iniziali, consentendo ad alcuni manifestanti di recuperare il materiale prima di dirigersi verso lo schieramento della polizia. La giudice attribuisce ad Araldi, Millesimo e Gentile un ruolo nella movimentazione degli scudi. Per Caveglia, il loro contributo non può essere liquidato come una semplice presenza alla manifestazione: il trasporto del materiale avrebbe agevolato le successive condotte violente.

Nell’ordinanza si sottolinea anche che la preparazione degli scontri non richiedeva necessariamente che tutti i partecipanti fossero a conoscenza di un piano dettagliato. Il contributo materiale di alcuni indagati avrebbe comunque favorito le azioni dei gruppi che affrontarono le forze dell’ordine. È su questa ricostruzione che si fonda una parte delle contestazioni relative al concorso nelle violenze, anche nei confronti di persone che non risultano riprese mentre colpiscono direttamente un agente.

A un certo punto corso Regina Margherita diventa un susseguirsi di barricate improvvisate. I manifestanti trascinano cassonetti sulla carreggiata, li rovesciano e li incendiano. Contro i reparti schierati vengono lanciati pietre, bottiglie e artifici esplodenti. Gli agenti avanzano di pochi metri, poi devono arretrare sotto una nuova pioggia di oggetti. L’ordinanza descrive anche l’impiego di estintori e materiale incendiario, mentre il fumo delle barricate rende ancora più difficile distinguere i gruppi travisati. La violenza si sposta lungo la strada, da un incrocio all’altro, fino agli assalti contro i mezzi della polizia e ai pestaggi degli agenti rimasti isolati.

Il blindato intrappolato tra le fiamme

Il capitolo più grave riguarda l’assalto al mezzo della polizia incendiato mentre a bordo si trovava un agente. La ricostruzione contenuta nell’ordinanza si sofferma sulle immagini della camionetta bloccata, sull’impiego di un cassonetto per impedirne il movimento e sul lancio di materiale incendiario. Per la giudice, l’azione complessiva avrebbe creato un pericolo concreto per la vita del poliziotto.

Per otto, interminabili minuti, forse dieci, il poliziotto ha pensato di morire bruciato dentro la camionetta della polizia. Il fuoco aveva raggiunto il cruscotto, il fumo invadeva l’abitacolo e all’esterno continuava una pioggia di oggetti che impediva persino di aprire le portiere. È lo stesso agente del V Reparto Mobile a raccontare quei momenti nel rapporto acquisito agli atti dell’inchiesta: «Per circa 8-10 minuti sono rimasto sequestrato nell’abitacolo mentre il fumo saturava l’ambiente e le fiamme divoravano il cruscotto a pochi centimetri dal mio corpo».

A salvarlo è stato l’intervento dei finanzieri, che hanno formato una barriera con gli scudi per proteggerlo dal lancio incessante di oggetti. Solo allora è riuscito ad abbandonare il mezzo, un istante prima che il rogo avvolgesse completamente la parte anteriore. Per quell’assalto, che la Procura considera un tentato omicidio, è indagato Davide Frigo, 28 anni, residente nell'Astigiano, destinatario della custodia cautelare in carcere.

Il pestaggio del poliziotto

Un altro capitolo riguarda l’aggressione all’agente Alessandro Calista, rimasto isolato durante gli scontri e colpito mentre si trovava a terra. La giudice ricostruisce la sequenza attraverso i filmati: il poliziotto viene accerchiato, perde le protezioni e subisce ripetuti colpi, anche con un martello. Nell’ordinanza compare il nome di Lorenzo Destro, al quale viene attribuito un ruolo attivo nell’aggressione.

Sono le 19.04 quando l’agente viene isolato dal reparto. Un manifestante lo colpisce con un martello, un altro tenta di trascinarlo a terra. Il poliziotto cade. Il martello si spezza durante l’aggressione, ma i colpi continuano: uno degli assalitori raccoglie da terra un oggetto e glielo scaglia contro, mentre un altro lo colpisce con una pietra. Calista tenta di rialzarsi, riceve un calcio sulla schiena e finisce nuovamente a terra. A interrompere il pestaggio è l’intervento degli altri poliziotti. Le immagini, scrive la giudice, permettono di ricostruire anche la successione dei colpi, a distanza di pochi secondi l’uno dall’altro.

La vicenda era già al centro delle indagini avviate subito dopo il corteo e di un procedimento separato, nel quale la Procura ha chiesto quattro anni di reclusione per un ventiduenne della provincia di Grosseto, Angelo Simionato, accusato di aver partecipato all’accerchiamento dell'agente.

Le indicazioni prima del corteo

Il provvedimento dedica ampio spazio anche ai giorni precedenti il 31 gennaio. La giudice ricostruisce gli appelli alla mobilitazione, le assemblee pubbliche e le indicazioni diffuse sui percorsi della manifestazione. Negli atti compare anche Giorgio Rossetto, storico esponente di Askatasuna, citato per un intervento pubblico successivo allo sgombero del centro sociale. Il suo nome, però, non figura tra i destinatari delle sedici misure cautelari di oggi.

Secondo la ricostruzione riportata nell’ordinanza, già prima della manifestazione erano emerse tensioni sul percorso da seguire, con la volontà di avvicinarsi all’edificio sgomberato di corso Regina Margherita. Le successive deviazioni del corteo e il movimento dei gruppi travisati vengono letti dagli investigatori anche alla luce di quelle indicazioni.