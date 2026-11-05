Tar conferma Dpcm su classificazione dei Comuni montani
Nessuna sospensione cautelare del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio scorso avente ad oggetto il "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani". L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale ha respinto una richiesta fatta dal Comune di Montegiordano, in provincia di Cosenza, per contestare la mancata sua inclusione nell'elenco predisposto. Si tratta di uno dei numerosi ricorsi proposti sul tema da tanti Comuni italiani. I giudici, "con rifermento alla consistenza del pregiudizio dalla parte ricorrente paventato, l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 5 febbraio 2026 preveda la presenza di meccanismi di accompagnamento e di gradualità, volti ad attenuare gli effetti immediati della nuova classificazione; rimanendo ferme, fino all'eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, le misure di natura agevolativa a favore dei Comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei Comuni montani".