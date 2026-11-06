SANITÀ

Pochi, anziani e acciaccati. Truppe sanitarie decimate

Limitazioni nello svolgimento delle mansioni per il 16,75% del personale infermieristico e il 25,39% degli operatori socio-sanitari. Una quota consistente viene destinata ad altri compiti, lasciando sguarniti reparti e pronto soccorso - I DATI DI TUTTE LE ASL

In Piemonte un infermiere su sei presenta limitazioni che gli impediscono di svolgere appieno le proprie mansioni. La situazione si fa ancora più grave per gli operatori socio-sanitari, categoria in cui problemi fisici, insieme ad altre cause, portano la percentuale del personale con limitazioni lavorative a superare il 25%.

Il dato, preoccupante ma non poi così sorprendente agli occhi di chi svolge queste professioni e delle loro rappresentanze sindacali, emerge dai primi esiti della verifica disposta dalla Regione sul personale delle aziende sanitarie e ospedaliere e sul suo utilizzo appropriato ed efficiente.

In corsia sulla carta

I numeri, che variano da azienda ad azienda e anche tra i diversi ospedali, sono stati presentati ai sindacati del comparto durante un incontro al grattacielo della Regione. Se da un lato confermano un allarme lanciato da tempo a livello nazionale dalle rappresentanze di categoria, dall’altro mettono in evidenza un serio problema legato alla carenza di personale.

Un problema che assume dimensioni ancora più pesanti proprio perché nei dati complessivi sono comprese percentuali rilevanti di dipendenti che svolgono le proprie mansioni con limitazioni e che, in non pochi casi, devono addirittura lasciare reparti e corsie per essere destinati a compiti meno gravosi.

Guardare, insomma, ai 17.706 infermieri che lavorano negli ospedali del Piemonte senza tenere conto di quel 16,75% che, non certo per propria volontà, è impossibilitato a svolgere alcune attività significa nascondere una realtà di cui occorre tenere conto, innanzitutto per garantire i servizi ai pazienti, ma anche nelle decisioni relative all’aumento del personale.

Posizioni acquisite

In tutto questo va anche ricordato – innanzitutto a tutela di chi lavora nei reparti e nei pronto soccorso, sobbarcandosi spesso turni aggiuntivi e rinunciando a ferie e riposi – come inabilità o limitazioni temporanee non di rado si trasformino in posizioni acquisite, con infermieri che di fatto passano a svolgere compiti amministrativi e continuano a occuparsene anche quando, magari, la limitazione fisica è stata fortunatamente superata.

A ciò si aggiungono controlli e verifiche non sempre puntuali da parte dei vertici aziendali, talvolta accompagnati da rapporti di non belligeranza con i sindacati. Anche questo è un aspetto che si cela dietro i numeri che lunedì saranno ulteriormente analizzati nel corso dell’Osservatorio sul personale sanitario, dal quale i sindacati del comparto – come spiega Claudio Delli Carri, segretario regionale di Nursing Up – si attendono «finalmente lo sblocco delle assunzioni», di fatto congelate dallo scorso luglio con l’avvio della procedura di verifica. «Al sistema sanitario piemontese mancano circa 6mila infermieri – ricorda Delli Carri – e non ci possiamo certamente accontentare della copertura del turnover».

Il record di Alessandria

Proprio sul ricambio del personale che lascia il servizio si intreccia il tema, anzi il problema, di un esercito di professionisti sempre più avanti negli anni e sempre più acciaccati. Il picco del 25,61% di infermieri con limitazioni raggiunto nell’Asl di Alessandria, quasi il triplo rispetto al dato del Mauriziano (9,50%), riporta all’allarme lanciato negli ultimi anni dai sindacati, che indicano nell’aumento dell’età media dei professionisti una delle ragioni delle limitazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa. «La maggioranza degli infermieri ha superato i 50 anni – aggiunge il segretario di Nursing Up – e l’età in cui si va in pensione sta crescendo, passando dai 60 ai 62 anni di media».

Le più recenti rilevazioni a livello nazionale evidenziano che oltre il 50% degli infermieri del Servizio sanitario nazionale ha superato i 50 anni. La fascia più numerosa è quella compresa tra i 51 e i 55 anni (18,2%), seguita da quella tra i 56 e i 60 anni (16,14%), mentre una quota significativa ha già superato i 60 anni e solo il 3,16% ha meno di 25 anni.

Differenze tra ospedali

Fattori che certamente pesano, ma che non sembrano fornire una spiegazione chiara e immediata dei forti divari tra le diverse aziende sanitarie e ospedaliere del Piemonte. Oltre al confronto tra Alessandria e il Mauriziano, colpisce il 22,51% di infermieri con limitazioni tra i 2.656 della Città della Salute di Torino, a fronte, per esempio, dell’11,31% del Santa Croce e Carle di Cuneo, che ne conta poco meno della metà.

Lo stesso vale per gli Oss: la percentuale di coloro che non possono svolgere appieno le proprie mansioni supera il 33% nell’Asl di Asti, mentre non raggiunge l’8% all’ospedale di Cuneo e si mantiene al di sotto del 20% sia nell’Asl To5 sia in quella di Alessandria.

Stress e assunzioni

Numeri pesanti, ma che per Alessandro Bertaina, segretario regionale di Cisl Sanità, «probabilmente danno un quadro inferiore a quello reale che ritengo, per infermieri e Oss con limitazioni, presenti cifre più alte». Il sindacalista della Cisl offre anche una possibile spiegazione del fenomeno: «Da anni è in aumento lo stress psicofisico, unito a una crescente disaffezione all’attività dovuta a molteplici fattori. E questo porta ad ammalarsi, ad avere problemi di salute e, di conseguenza, a vedere ridotte le capacità di svolgere le proprie mansioni».

Il rimedio, per tutti i sindacati, non può che passare da quei rinforzi che vengono richiesti da tempo, ma che ancora mancano. Da qui la speranza in una rapida ripresa delle assunzioni. Ammesso di trovarli, gli infermieri. «Molti di quelli assunti negli scorsi anni arrivano da altre regioni e – osserva Bertaina – stanno tornando a casa, impoverendo ancora di più la sanità piemontese». Con il risultato di lasciare nelle corsie un personale sempre più anziano, organici sguarniti e un numero crescente di lavoratori alle prese con problemi di salute.