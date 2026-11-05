ALTA TENSIONE

Dal G8 alla piazza con Askatasuna, negli scontri l'uomo della trave

Monai, 55 anni, immortalato nel 2001 mentre assaltava il Defender dei carabinieri in piazza Alimonda, figura tra i destinatari delle sedici misure cautelari disposte dal gip di Torino. Una lunga storia di guai giudiziari, dai disordini di Genova alle accuse di spaccio

Vent’anni e passa dopo aver impugnato una trave contro un Defender dei carabinieri, Massimiliano Monai torna nelle cronache giudiziarie per un’altra giornata di guerriglia urbana. Cambiano la città, la stagione politica e soprattutto l’età del protagonista. Da Genova 2001 a Torino 2026, dalla piazza del G8 agli scontri per Askatasuna. In mezzo, processi, arresti, guai per droga e una vita che sembrava aver preso tutt’altra direzione. E invece il nome dell’ormai cinquantacinquenne barista genovese ricompare nell’ordinanza della gip Giulia Caveglia, tra i sedici destinatari delle misure cautelari eseguite questa mattina dalla Digos.

Per Monai niente carcere né domiciliari: il giudice ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Torino e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. È indagato nell’inchiesta sulle violenze del 31 gennaio, quando il corteo nazionale contro lo sgombero del centro sociale torinese sfociò negli scontri con le forze dell’ordine. Le responsabilità dovranno naturalmente essere accertate, ma la sua presenza nel fascicolo riporta alla memoria una delle fotografie più celebri e tragiche della storia recente italiana.

La trave di piazza Alimonda

È il 20 luglio 2001. A Genova, durante il G8, un giovane barista viene immortalato mentre colpisce con un'’asse di legno il Defender dei carabinieri fermo in piazza Alimonda. Da quel mezzo, poco dopo, il carabiniere Mario Placanica sparerà il colpo che uccide Carlo Giuliani. L’immagine di Monai con la trave fa il giro del mondo e diventa uno dei simboli degli scontri di quelle giornate.

Il giovane si presenta spontaneamente agli investigatori. Viene indagato anche per tentato omicidio e sottoposto agli arresti domiciliari. Il suo nome compare poi nel grande processo per le devastazioni del G8. Nel 2007 arriva una condanna in primo grado a cinque anni, ma nel 2009 la sua posizione si chiude in appello con il proscioglimento per prescrizione.

All’epoca Monai sostiene di aver reagito alle cariche delle forze dell'ordine contro un corteo autorizzato. I suoi difensori contestano la ricostruzione accusatoria e chiedono che le condotte vengano valutate nel contesto di quelle violenze. Lui stesso, negli anni successivi, arriverà a dichiarare che, potendo tornare indietro, quella trave non l'avrebbe più impugnata.

Il pentimento, il bar e la droga

Per qualche tempo sembra davvero intenzionato a voltare pagina. Una famiglia, due figli, il lavoro nel centro storico genovese. Poi, nel maggio 2019, il suo nome torna nelle cronache per un’indagine sugli scontri con la polizia in piazza Corvetto, durante le proteste contro un comizio di CasaPound.

Poche settimane dopo, un altro arresto, questa volta per droga. I carabinieri lo sorprendono nei vicoli della Maddalena mentre cede marijuana a un uomo. Durante la successiva perquisizione domiciliare vengono trovati anche quantitativi di cocaina e hashish. La vicenda gli costa un nuovo passaggio davanti al giudice e la custodia cautelare in carcere. Non risultano, dalle notizie allora pubblicate, gli esiti definitivi di quel procedimento.

Ancora nel luglio di quest’anno, in occasione del venticinquesimo anniversario del G8, Repubblica raccontava di un Monai impegnato a lavorare al porto, dopo un periodo trascorso come traslocatore. Una quotidianità apparentemente lontana dalle barricate di piazza Alimonda.

Venticinque anni dopo, Torino

Adesso il suo nome compare nelle carte dell’inchiesta torinese. Non tra i destinatari delle misure più pesanti, ma nel gruppo degli indagati ai quali la giudice ha imposto restrizioni alla libertà di movimento e controlli quotidiani. A inchiodare Monai alle contestazioni degli investigatori sono soprattutto le immagini delle telecamere. La Digos lo individua davanti a Palazzo Nuovo, prima della partenza del corteo, con una maschera ispirata alla serie Breaking Bad e un casco bianco. Poi lo segue in corso San Maurizio, dove viene ripreso mentre si travisa. Infine, in corso Regina Margherita, eccolo avanzare insieme al gruppo dei manifestanti verso lo schieramento della polizia, con il volto coperto e il casco agganciato al braccio. La gip ritiene che gli elementi distintivi dell’abbigliamento consentano di identificarlo con certezza.

La distanza tra le due vicende è di un quarto di secolo. Nel 2001 Monai era il giovane con la trave, protagonista di una fotografia destinata a entrare nella storia del G8. Nel 2026 è un uomo di 55 anni che deve nuovamente rispondere davanti alla magistratura per fatti legati a una manifestazione degenerata in violenti scontri.

Venticinque anni dopo Genova, l’uomo della trave è ancora nelle carte di un’inchiesta sulla guerriglia di piazza. Non più ragazzo, ma cinquantacinquenne, con alle spalle una lunga storia di vicende giudiziarie e promesse di ravvedimento. Il suo nome nell’ordinanza sugli scontri di Torino riporta alla luce anche la dimensione nazionale dell’antagonismo violento: militanti che attraversano città, generazioni e stagioni politiche, mentre cambiano le sigle e restano i metodi.

È il contesto nel quale si inserisce la nuova iniziativa della Procura torinese sulla natura dell’organizzazione Askatasuna. Altro che un centro sociale e qualche testa calda: il nodo giudiziario è quello di una rete organizzata, della sua capacità di mobilitazione e del ricorso sistematico alla violenza. E Monai, con la sua trave diventata un simbolo del G8, è un nome che rende questa continuità difficile da ignorare.