Setta di Almese, sequestrati beni per oltre 700mila euro

Beni per oltre 700mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torino nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta setta di Almese, in Bassa Val di Susa. Il provvedimento, disposto in via d'urgenza dalla procura di Torino, riguarda il sedicente maestro della comunità, attualmente detenuto, e altri due indagati. Tra gli immobili sequestrati figura anche un edificio in provincia di Cuneo che sarebbe stato destinato a casa rifugio per donne vittime di violenza. Secondo gli investigatori, a partire dal 2018 il presunto guru avrebbe trasferito fittiziamente il proprio patrimonio immobiliare e societario a prestanome e altri enti, mantenendone però il controllo. La procura, diretta da Giovanni Bombardieri, ipotizza anche il reato di trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro comprende decine di terreni e fabbricati a La Cassa, Viù e Givoletto, nel Torinese, immobili riconducibili alla fondazione che gestiva la comunità residenziale, situati anche ad Almese, Perlo, nel Cuneese, e San Gregorio di Catania. Sotto sequestro anche conti correnti, carte prepagate, un fondo pensione e il contenuto di una cassetta di sicurezza, nella quale sono stati trovati gioielli, monete storiche e decine di orologi da taschino d'epoca. Le indagini patrimoniali avrebbero inoltre ricostruito un flusso di denaro dalle vittime verso il presunto maestro e i suoi collaboratori, attraverso versamenti in contanti e donazioni di terreni, abitazioni e oggetti preziosi.