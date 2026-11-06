A Torino operazione antidroga Driver

Sei misure cautelari sono state eseguite nei giorni scorsi dalla polizia di Stato a Torino nell'ambito dell'operazione antidroga 'Driver', coordinata dalla procura diretta da Giovanni Bombardieri. I provvedimenti riguardano sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, di traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. L'indagine della squadra mobile, avviata nel 2024, ha portato complessivamente a 21 arresti, al sequestro di oltre 780 chili di droga e al recupero di quattro pistole rubate. Le misure, disposte dal gip del tribunale di Torino, comprendono custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Riguardano tre cittadini marocchini, un albanese e due italiani. Tre erano già stati arrestati in flagranza durante le indagini. Secondo gli investigatori, il gruppo aveva la propria base operativa nel Torinese e una rete di distribuzione di hashish, marijuana e cocaina estesa a Liguria, Lombardia, Veneto e Lazio. Tra il 2024 e il 2025 erano già state arrestate 20 persone e sequestrati circa 700 chili di hashish, 70 di marijuana, 14 di cocaina e 500 pastiglie di ecstasy, oltre a quattro pistole con munizioni. Durante le perquisizioni effettuate in occasione dell'esecuzione delle sei misure cautelari è stato arrestato in flagranza un altro italiano, trovato in possesso di circa 500 grammi di hashish, 250 di marijuana e sette grammi di cocaina.