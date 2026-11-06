Pininfarina, offerta di Pf Holdings sale a 1,20 euro per azione

Pf Holdings alza da 1 a 1,20 euro per azione il prezzo dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria su Pininfarina. L'incremento del 20% è stato comunicato dalla società olandese, che già detiene l'82,585% del capitale dello storico marchio torinese di design e carrozzeria. Il nuovo corrispettivo riguarda tutte le azioni portate in adesione all'offerta, comprese quelle degli azionisti che hanno già aderito alle precedenti condizioni: non sarà necessario presentare una nuova adesione. Il prezzo di 1,20 euro incorpora un premio del 44% rispetto alla quotazione ufficiale del 15 settembre 2026, pari a 0,833 euro. A rafforzare l'operazione è anche l'impegno irrevocabile di Alfonso Prascina, azionista di Pininfarina, a conferire all'Opa l'intera partecipazione detenuta: 7.886.000 azioni, pari al 10,0236% del capitale sociale. L'adesione dovrà avvenire entro un giorno lavorativo dall'avveramento della condizione prevista, ora soddisfatta con l'aumento del prezzo. In caso di adesione totalitaria delle 13.700.787 azioni oggetto dell'offerta, l'esborso massimo complessivo per Pf Holdings sarà di circa 16,44 milioni di euro. Restano invariati gli altri termini e le modalità dell'operazione, il cui periodo di adesione è iniziato il 26 ottobre.