ALTA TENSIONE

A Torino altro sabato in piazza dopo gli arresti

Neppure le 16 misure cautelari per la guerriglia di gennaio interrompono la mobilitazione. Domani da piazza Castello a Barriera di Milano, con una regia del Campus Einaudi occupato. Solidarietà agli indagati: il movimento punta a una protesta permanente

Le manette non fermano i cortei. E neppure suggeriscono una pausa di riflessione a quella galassia antagonista che, tra occupazioni universitarie e manifestazioni di piazza, da settimane tiene Torino sotto pressione. All’indomani delle 16 misure cautelari per la guerriglia del 31 gennaio scorso, quando la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna si trasformò in una battaglia con le forze dell’ordine, il movimento torna in piazza. Appuntamento domani, sabato 7 novembre, alle 15 in piazza Castello. Destinazione piazza Crispi, in Barriera di Milano. Nel mezzo, un lungo corteo che attraverserà il centro e parte della periferia nord.

La risposta agli arresti è arrivata durante l’assemblea cittadina convocata al Campus Luigi Einaudi, occupato dal 26 ottobre: solidarietà alle persone raggiunte dai provvedimenti giudiziari. Un modo per serrare i ranghi proprio mentre la magistratura prova a ricostruire organizzazione e responsabilità della violenza di piazza. Nessuna presa di distanza, almeno nel resoconto dell’assemblea, dagli episodi che hanno portato alle misure cautelari. Piuttosto, la volontà di rilanciare la mobilitazione.

Il solito menù della contestazione

Il menù delle rivendicazioni è quello che permette di non lasciare fuori nessuno: carovita, guerra, riarmo, affitti troppo alti, tagli all’istruzione e alla sanità. Questioni reali, naturalmente, ma assemblate in una piattaforma tanto vasta da rendere quasi secondaria la ricerca di un interlocutore preciso. Non si manifesta per ottenere una risposta su una singola vertenza: si manifesta per tenere insieme vertenze diverse e, soprattutto, per continuare a manifestare.

È questo il tratto peculiare della nuova stagione di proteste torinesi. Il corteo non è più necessariamente il punto d’arrivo di una mobilitazione, ma diventa il punto di partenza di quella successiva. Una catena di appuntamenti alimentata dalle assemblee, dalle occupazioni e da una rete di sigle che, pur non coincidendo, hanno trovato nella contestazione permanente un terreno comune.

A coordinare il nuovo appuntamento c’è non a caso “Torino in piazza”, articolazione cittadina di “Italia in piazza”, con l’ambizione di raccordare movimenti studenteschi, sindacalismo di base e collettivi. Hanno annunciato la partecipazione Cobas, Assemblea studentesca Cps, Cambiare Rotta, Torino è contro il riarmo, Torino per Gaza e Scuola per la Pace Torino. La mobilitazione avrà una dimensione nazionale, con iniziative contemporanee a Genova, Firenze, Bologna, Udine e Lecce.

Dalle aule occupate alla strada

A Torino il quartier generale è diventato il Campus Einaudi. Qui l’occupazione ha già prodotto conseguenze ben più concrete degli slogan contro i tagli all’istruzione: lezioni trasferite a distanza, esami e discussioni di laurea spostati, attività amministrative riorganizzate. In nome della difesa dell’università pubblica, una parte degli studenti ha finito per condizionare il diritto degli altri a frequentarla normalmente.

E adesso nel mirino c’è Palazzo Nuovo, indicato tra le possibili prossime tappe delle occupazioni “itineranti”. Dopo gli istituti superiori e il Campus, la protesta cerca altri spazi nei quali insediarsi. La rettrice Cristina Prandi si trova così a fronteggiare una situazione che va oltre la normale dialettica studentesca: edifici universitari utilizzati anche per preparare manifestazioni cittadine, mentre l’ateneo deve assicurare la continuità delle attività didattiche.

La saldatura tra occupazioni e cortei è il meccanismo sul quale si regge questa fase della mobilitazione. Le prime garantiscono luoghi di riunione e organizzazione, i secondi visibilità e pressione politica. E ogni manifestazione diventa l’occasione per annunciare la successiva.

Il precedente che pesa

Non è soltanto una questione di calendario. Torino arriva al nuovo sabato di protesta dopo una sequenza di tensioni culminata negli scontri del 30 ottobre, quando durante lo sciopero generale il centro cittadino è stato teatro di lanci di oggetti contro le forze dell’ordine, interventi degli idranti, cariche e lacrimogeni. Il bilancio della Questura: 12 denunciati e 256 identificati. Pochi giorni prima, il 24 ottobre, altri disordini avevano interessato l'area tra via Po, il Duomo e Lungo Dora.

Ma il precedente più pesante è quello del 31 gennaio. L’inchiesta sfociata ieri nelle misure cautelari ha riportato alla luce episodi di violenza ben più gravi, con contestazioni che arrivano al tentato omicidio per l’assalto a un blindato delle forze dell’ordine con un agente a bordo e all’aggressione di un poliziotto colpito con un martello. Fatti sui quali la magistratura dovrà accertare definitivamente le responsabilità individuali, ma che descrivono la dimensione della violenza raggiunta in quella giornata.

La solidarietà espressa dal Campus agli indagati non può essere liquidata come un dettaglio di colore. È il punto in cui la protesta contro il carovita e il riarmo incrocia la difesa di persone accusate di gravissimi episodi di violenza. Non significa attribuire quelle condotte a tutti i partecipanti al corteo di domani. Significa, però, chiedersi quale confine intendano tracciare gli organizzatori tra il diritto di manifestare e la copertura politica dell’antagonismo violento.

Il corteo attraversa la città

Il percorso, preavvisato alla Questura, partirà da piazza Castello per proseguire lungo via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, via Cigna e corso Vigevano, fino a piazza Crispi. Dal centro cittadino a Barriera di Milano, passando per Porta Palazzo e Aurora. Una scelta che porta la manifestazione anche nei quartieri popolari, dove il disagio sociale evocato dagli slogan ha certamente radici concrete, ma dove il problema della sicurezza non è meno avvertito di quello del costo della vita.

Mentre la magistratura cerca di chiudere i conti con la guerriglia di gennaio, la galassia antagonista lavora ad allargare il proprio raggio d’azione, dalle scuole all’università, dai collettivi ai sindacati di base, dalle vertenze locali alla mobilitazione nazionale. E proprio la solidarietà agli indagati mostra quanto il vecchio mondo di Askatasuna continui a rappresentare un riferimento politico per una parte di questa rete, anche dopo lo sgombero della sua sede.