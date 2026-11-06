Campus occupato a Torino, Fuan vede Bernini e chiede lo sgombero

Il Fuan-Azione Universitaria chiede lo sgombero del Campus Luigi Einaudi di Torino e provvedimenti contro gli occupanti e i docenti che, secondo l'organizzazione studentesca, sostengono la protesta. La richiesta è stata avanzata questa mattina da una delegazione di rappresentanti degli studenti eletti all'Università di Torino durante un incontro con la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Maurizio Marrone. "La Rettrice abbandoni ogni ambiguità, chieda lo sgombero del Campus e restituisca le aule alla comunità universitaria", dicono dal Fuan, dopo l'incontro Il Fuan contesta inoltre la decisione dell'Ateneo di trasferire online le lezioni a causa dell'occupazione, chiedendo di verificare il rispetto delle disposizioni ministeriali sulla didattica a distanza. "È inaccettabile che l'Università di Torino, di fronte all'occupazione del Campus Luigi Einaudi, scelga di sacrificare la didattica in presenza anziché pretendere la restituzione degli spazi - spiegano i rappresentanti del Fuan-. In questo modo si finisce per premiare chi si impossessa di una struttura pubblica e penalizzare migliaia di studenti che hanno il diritto di frequentare regolarmente le lezioni. Non si tratta soltanto di una questione politica, ma di rispetto delle regole". "Abbiamo sottoposto questi aspetti all'attenzione del ministro dell'Università - proseguono dal Fuan - ribadendo anche la necessità di intervenire con provvedimenti concreti contro chi danneggia le sedi universitarie, compromette il diritto allo studio e trasforma gli atenei in territori sottratti alla legalità". "Abbiamo inoltre rinnovato la richiesta di accertare e perseguire le responsabilità di quei docenti che, anziché garantire il libero confronto e il rispetto delle istituzioni accademiche, spalleggiano o legittimano queste occupazioni", concludono dal Fuan.