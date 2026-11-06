Torino City Marathon, obiettivo 10mila partecipanti

La Fiat Torino City Marathon punta a raggiungere i 10mila partecipanti nell'edizione del 29 novembre, con 5mila iscritti alla maratona e altrettanti alla mezza maratona. Le due gare partiranno entrambe alle 8.30 da piazza Vittorio Veneto, ma avranno traguardi distinti: piazza Castello per la maratona e il complesso commerciale I Viali di Nichelino per la mezza. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 novembre. La scelta di separare gli arrivi è legata alla necessità di garantire la sicurezza dei concorrenti, considerato il numero di partecipanti atteso. Il percorso della maratona, certificato dalla Fidal, attraverserà anche i territori di Moncalieri, Beinasco e Nichelino. Gli organizzatori prevedono una forte partecipazione dall'estero e dalle altre regioni italiane. Nella maratona gli stranieri rappresentano attualmente circa il 35% degli iscritti, mentre il 62% degli italiani arriva da fuori Piemonte. Nella mezza maratona le percentuali sono rispettivamente del 30% e del 44%. Il programma si aprirà sabato 28 novembre, alle 10.30, con la Torino City Run di cinque chilometri al Parco del Valentino. L'iniziativa sosterrà la ricerca dell'Istituto oncologico di Candiolo: il partner Santander verserà cinque euro per ogni iscritto. Il villaggio della manifestazione sarà allestito negli spazi di Green Pea, al Lingotto, dove i partecipanti potranno ritirare pettorali e pacchi gara. Una collaborazione con il Politecnico di Torino consentirà inoltre di analizzare i flussi generati dall'evento. I risultati dello studio, curato dal Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione, saranno resi noti nel marzo 2027.