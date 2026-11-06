Colle di Tenda, Bucci "accelerare sulla seconda canna"

"Il Colle di Tenda ha avuto un grandissimo successo, i passaggi sono stati tantissimi. Si è dimostrato quanto sia importante questa infrastruttura. Ora occorre accelerare le procedure con la Francia per arrivare alla realizzazione della seconda canna del tunnel e garantire un'apertura continuativa del collegamento, senza dover ricorrere alle attuali limitazioni orarie". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervenendo a Imperia al convegno "Oltre i confini: strategie per la mobilità e la logistica tra Riviera di Ponente, Costa Azzurra e Piemonte", organizzato nell'ambito di Olioliva Week 2026. "Il traffico registrato ha dimostrato quanto sia fondamentale per il turismo e l'economia dei territori", ha evidenziato, richiamando l'importanza strategica dell'asse di collegamento tra Liguria, Piemonte e Francia.