SANITÀ

Mezzo milione di piemontesi vaccinati ma finiscono le dosi per gli under 50

La ditta produttrice è rimasta senza scorte prima di aver completato la fornitura di 600mila dosi. I medici di famiglia avvisano i pazienti della possibile sospensione delle vaccinazioni. La Regione: "Usare i vaccini potenziati per la popolazione anziana"

L’avviso arriva ai medici di famiglia del Piemonte proprio mentre la campagna di prevenzione contro l’influenza è al culmine: la Regione comunica l’improvvisa interruzione della fornitura di uno dei vaccini acquistati per la stagione, costringendo molti ambulatori a rivedere le agende e, in alcuni casi, a sospendere gli appuntamenti già fissati. Una situazione che l’assessorato alla Sanità ridimensiona, assicurando che le scorte sono sufficienti e arrivando ad accusare i medici di aver interrotto autonomamente le vaccinazioni senza prima consultare gli uffici regionali.

Il produttore del Flucelvax – questo il nome del farmaco – avrebbe avvertito la Regione di aver esaurito le scorte e di non essere nelle condizioni di proseguire la fornitura, che non aveva ancora raggiunto il totale delle dosi acquistate. Secondo quanto precisato dalla Regione, si tratta di oltre 520mila dosi di vaccino standard, con la possibilità prevista dall’appalto di incrementare l’ordine.

Come sia possibile che una società aggiudicataria di una fornitura programmata da tempo resti improvvisamente senza prodotto proprio nel pieno della campagna vaccinale è una delle questioni cui, finora, non è stata data risposta.

Appuntamenti saltati e proteste negli ambulatori

Molti medici che avevano già fissato appuntamenti per vaccinare i propri assistiti hanno dovuto rivedere le agende. In numerosi casi hanno avvisato i pazienti spiegando – come si legge in uno dei messaggi – di essere “costretti, per ora, a sospendere le sedute di vaccinazione antinfluenzale previste per la prossima settimana”, rimandando a successivi aggiornamenti nell’attesa di ricevere indicazioni più precise. Ma nella comunicazione si dice anche altro: scusandosi per il disagio, i medici precisano di “prendere nettamente le distanze da questa grave malagestione della macchina organizzativa sanitaria, che esula in modo assoluto dal nostro operato e dalla volontà del nostro studio”.

Chi in ambulatorio ha ancora qualche decina di dosi è costretto a centellinarle e, anche in questo caso, a rivedere i piani vaccinali. Il problema, dunque, non riguarda soltanto la disponibilità complessiva dei vaccini, ma anche la loro effettiva distribuzione agli studi medici.

Vaccini potenziati al posto di quelli standard

Una soluzione viene indicata anche da Federfarma in una circolare inviata ieri alla Regione, con cui si comunica che da oggi le farmacie potranno ordinare gli altri due tipi di vaccino “in sostituzione del Flucenvax di cui sono esaurite le scorte disponibili”. I due farmaci sono Efluelda e Fluad, entrambi appartenenti alla categoria dei vaccini cosiddetti potenziati. In quanto tali, ne è prevista la somministrazione a partire dai 60 anni per il primo e dai 50 per il secondo. Ecco perché nella stessa circolare Federfarma scrive che “le eventuali giacenze di Flucenvax, pertanto, potranno essere utilizzate per le somministrazioni a soggetti di età inferiore ai 50 anni”.

La Regione conferma questa indicazione, precisando di aver messo i vaccini potenziati a disposizione anche delle farmacie e di aver già provveduto, sui portali regionali, alla sostituzione delle dosi per le prenotazioni esistenti.

La Regione: 170mila dosi disponibili

L’assessorato alla Sanità respinge però l’ipotesi di un blocco della campagna vaccinale e snocciola i numeri: oltre 500mila somministrazioni effettuate, contro le circa 430mila registrate al 4 novembre dello scorso anno. Soprattutto, sostiene che delle oltre 520mila dosi di vaccino standard acquistate, più di 170mila siano ancora disponibili nel sistema regionale.

Scorte che, secondo gli uffici, consentirebbero di rispondere alle esigenze previste nel breve e medio periodo per la fascia tra i 18 e i 49 anni, nella quale la vaccinazione è rivolta ai soggetti a rischio. Per gli assistiti dai 50 anni in su, invece, sarebbe garantita la disponibilità dei vaccini potenziati. Una rassicurazione che, tuttavia, non chiarisce dove si trovino concretamente quelle 170mila dosi e con quali tempi possano essere messe a disposizione degli ambulatori che ne sono rimasti sprovvisti.

L'assessorato chiama in causa i medici

Ma la replica regionale non si limita ai numeri. L’assessorato punta il dito contro i camici bianchi, giudicando “quantomeno inusuale che alcuni operatori abbiano deciso autonomamente di sospendere le vaccinazioni senza un preventivo confronto con la Regione Piemonte”, che sostiene di aver sempre garantito la massima disponibilità a individuare tempestivamente le soluzioni necessarie.

Insomma, da una parte i medici denunciano una “grave malagestione della macchina organizzativa sanitaria”, dall’altra la Regione contesta loro di aver sospeso le vaccinazioni senza consultarla. Nel mezzo ci sono i pazienti che si sono visti rinviare gli appuntamenti e una campagna vaccinale che, pur registrando numeri superiori a quelli dello scorso anno, deve fare i conti con un'improvvisa interruzione delle forniture.

Resta dunque da capire come una società aggiudicataria di un appalto regionale possa esaurire il prodotto prima di aver completato la consegna delle dosi acquistate. Ma anche perché, a fronte delle rassicurazioni della Regione, alcuni medici si siano trovati senza scorte sufficienti e abbiano dovuto disdire gli appuntamenti. Perché tra le 170mila dosi che risultano disponibili nei conteggi regionali e quelle che mancano negli ambulatori c’è una differenza che non si può liquidare accusando i medici di eccessiva autonomia.