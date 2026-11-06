ALTA TENSIONE

Campus occupato, la ministra boccia le lezioni a distanza

Bernini a Torino mette sotto accusa la gestione dell'emergenza: "Un'occupazione non è un evento catastrofale". La rettrice, in Cina, continua a cercare il dialogo con i collettivi mentre 17mila studenti restano fuori dalle aule. Il Fuan chiede lo sgombero e provvedimenti

La rettrice è in Cina, il Campus Luigi Einaudi resta occupato e a Torino arriva Anna Maria Bernini a ricordare a Cristina Prandi che le università non si amministrano chiedendo il permesso a chi ne impedisce il funzionamento. La ministra non usa giri di parole: «Un’occupazione non è un evento catastrofale». Dunque non giustifica il ricorso generalizzato alla didattica a distanza, soluzione con cui i vertici dell’Ateneo hanno finito per scaricare sugli studenti le conseguenze della protesta.

Una resa amministrativa prima ancora che politica, quella del vertice dell’Ateneo, che davanti all’occupazione ha preferito chiudere le aule agli studenti anziché restituirle alla didattica. E adesso, dopo giorni di appelli, mediazioni e cautele, arriva un richiamo che ha tutto il sapore di una sconfessione. «Non abbiamo intenzione di autorizzare la didattica a distanza oltre i limiti consentiti dalla legge», avverte la ministra, spiegando di averlo già comunicato a Prandi.

Dal 26 ottobre il Campus Einaudi è nelle mani dei collettivi. Dal 2 novembre le lezioni sono obbligatoriamente online, gli esami e le lauree vengono trasferiti altrove, il personale amministrativo lavora da remoto o in altre sedi. Tutto disposto dall’Università, che nella sua comunicazione ufficiale riconosce come l’occupazione impedisca il regolare svolgimento delle attività, ma continua ad affidarsi agli appelli e alla disponibilità al confronto.

La contestazione all’Egizio

E mentre Bernini richiama l’Ateneo al rispetto delle regole, una trentina di studenti dei collettivi che occupano il Campus prova a raggiungerla al Museo Egizio, dove la ministra è in visita. Le forze dell’ordine, schierate in tenuta antisommossa in piazza Carignano, impediscono ai manifestanti di avvicinarsi. Qualcuno tenta di aggirare il blocco passando dalle vie laterali, ma all’incrocio tra via Carlo Alberto e via Maria Vittoria trova nuovamente la polizia: spintoni e qualche manganellata, senza cariche. Secondo il racconto degli stessi studenti, alcuni loro compagni sarebbero riusciti a entrare al museo acquistando regolarmente il biglietto, salvo essere fermati prima di poter interloquire con la ministra. Il confronto invocato dai collettivi, almeno questa volta, non arriva neppure a cominciare.

Gli occupanti dettano le condizioni

Il prossimo appuntamento è già fissato, almeno nelle intenzioni, per lunedì: una delegazione di cinque occupanti dovrebbe essere ascoltata in una seduta straordinaria del Senato accademico. Ma i collettivi hanno già chiarito che non intendono accontentarsi di essere ricevuti: pretendono risposte alle loro rivendicazioni e, nel frattempo, l’occupazione continua. E forse si trasferisce a Palazzo Nuovo, inaugurando una sorta di occupazione a staffetta.

La disponibilità al dialogo della rettrice rischia così di trasformarsi in una trattativa condotta sotto ricatto: chi impedisce il normale funzionamento dell’università pretende anche di stabilire le condizioni per restituirla alla comunità accademica. E Prandi, anziché imporre il ripristino delle attività, continua a inseguire una mediazione che finora non ha restituito neppure un’aula.

La destra chiede lo sgombero

All’incontro con Bernini, presenti anche il governatore Alberto Cirio e il vicepresidente Maurizio Marrone, il Fuan-Azione Universitaria ha chiesto di passare dalle parole ai fatti: sgombero del Campus, provvedimenti contro gli occupanti e accertamento delle responsabilità dei docenti che ne sostengono le iniziative.

Il fronte accademico, del resto, non è affatto compatto. Oltre 900 studenti hanno sottoscritto una petizione contro l’occupazione, mentre circa 200 tra docenti e dipendenti hanno firmato un documento a sostegno della protesta, pur prendendo le distanze dalla scelta della didattica online. Una quarantina di professori si è invece schierata apertamente contro l’occupazione.

Le aule in prestito

Intanto Cirio mette a disposizione 500 posti nel centro congressi del Grattacielo Piemonte e il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco ne offre altri cento tra Palazzo Lascaris e la biblioteca Umberto Eco. Soluzioni tampone, mentre Marrone chiede di riaprire almeno le palazzine non occupate, che rappresenterebbero circa tre quarti del Campus. L’Ateneo oppone problemi di sicurezza legati agli accessi comuni.

Insomma, si cercano aule in giro per Torino mentre gran parte di quelle dell’Einaudi resta inutilizzata. La rettrice, che pure ha definito illegittima l’occupazione, non è riuscita finora a tradurre quella valutazione in una decisione capace di ripristinare le lezioni. E adesso deve fare i conti anche con la ministra, che le ricorda come il diritto di manifestare non comprenda quello di impedire agli altri di studiare. Il risultato è che gli occupanti continuano a occupare, gli studenti continuano a seguire le lezioni da casa e la rettrice continua a cercare un accordo. Con una singolare inversione delle parti: chi viola le regole detta le condizioni, chi dovrebbe farle rispettare si preoccupa soprattutto di non irritarlo.