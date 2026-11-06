Ex Ilva, tutti gli impianti dell'area a caldo sono stati spenti

"Da questa mattina non c'è più nulla di acceso. Tutti gli impianti dell'area a caldo sono stati spenti". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il direttore generale di Acciaieria d'Italia in amministrazione straordinaria Maurizio Saitta ai sindacati durante l'incontro al ministero del Lavoro sulla cassa integrazione. Le procedure di spegnimento degli altiforni sono iniziate negli scorsi giorni dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha confermato il decreto dei giudici di Milano che stabiliva lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto.