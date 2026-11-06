Sindacati, tavolo sulla cigs ex Ilva riaggiornato al 10 novembre

L'incontro al ministero del Lavoro riguardo l'esame congiunto della richiesta di cassa integrazione straordinaria per un massimo di 8.622 lavoratori ex Ilva, comunicata dall'azienda lo scorso 17 ottobre, è stato riaggiornato a martedì 10 novembre. Lo fanno sapere i sindacati dei metalmeccanici al termine dell'incontro, sottolineando che permangono delle questioni e dei dubbi da affrontare. "Abbiamo bisogno - hanno spiegato Fim, Fiom e Uilm, che tutti i dubbi che abbiamo posto su questo sistema siano tolti dal tavolo".