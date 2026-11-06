Casa faraonica

Dicono che… Anna Maria Bernini abbia preso molto sul serio il nuovo e più stretto legame professionale con Torino del suo compagno Alessandro De Angelis. Tanto da pensare di cercare casa sotto la Mole. Del resto, da quando il giornalista aquilano è diventato vicedirettore della Stampa – o, come malignano da queste parti, della Stampa d’Abruzzo, versione sabauda del gruppo editoriale del conterraneo Alberto Leonardis – la ministra dell’Università avrebbe un motivo in più per frequentare la città. E magari con tale assiduità da guadagnarsi sul campo la cittadinanza onoraria. Oggi, intanto, la titolare del Mur ha fatto visita al Museo Egizio, annunciando che lunedì porterà in Consiglio dei ministri il provvedimento per trasformare una parte dell'istituzione in ente pubblico di ricerca. Una pratica attesa da nove anni, ha ricordato Evelina Christillin, soddisfatta per il risultato. Ma, secondo le solite malelingue, tra la ministra e la Faraona ci sarebbe anche un’altra questione, assai meno istituzionale e decisamente più domestica.

La coppia Bernini-De Angelis si sarebbe infatti rivolta proprio alla padrona di casa dell’Egizio per farsi aiutare a trovare una sistemazione torinese adeguata al rango. Non certo un bilocale con angolo cottura, s’intende. La Faraona, che in città conosce praticamente tutti e sa quali porte aprire, sarebbe stata individuata come l’intermediaria ideale per una ricerca immobiliare di un certo livello. Chissà se tra una mummia e un sarcofago, tra un annuncio ministeriale e una stretta di mano, si sia parlato anche di metrature, terrazzi e indirizzi prestigiosi. In fondo, dopo aver aspettato nove anni per ottenere il riconoscimento scientifico del museo, la Christillin potrebbe riuscire a sistemare la coppia in molto meno tempo.