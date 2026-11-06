FIANCO DESTR

Metti una sera a cena coi vannacciani

Circa 400 iscritti e simpatizzanti di Futuro Nazionale si sono ritrovati ieri al Bamboo Club di corso Moncalieri. Tra maschere di Guy Fawkes, resse al buffet e attacchi alla giunta "comunista e filoislamica" di Torino ma anche al centrodestra "pavido"

Remember, remember, the Fifth of November. Così in un giovedì sera uggioso dell’autunno torinese ho pensato fosse una buona idea, anziché starmene a casa a guardare la Juve, farmi più di mezz’ora sotto la pioggia per andare al Bamboo Club di Corso Moncalieri, l’ex Banus, che ospita la cena degli iscritti e simpatizzanti in Piemonte di Futuro Nazionale. Arrivo all’ingresso e sento già le prime lamentele: “Il posto sarà pure bello ma logisticamente è scomodissimo”.

Ma quando entro in sala, superato il rigido vaglio della security, mi ritrovo in mezzo a circa 400 persone. Non tutti sono iscritti al partito di Roberto Vannacci, c’è anche qualche curioso che ha pagato la quota di 30€ per passare una serata un po’ diversa. Ad accogliermi nella sala normalmente adibita a pista da ballo ci sono un enorme tricolore e una serie di bandieroni del partito, oltre a uno striscione eloquente: “Riconquistare Torino”.

La fauna

Ma a giudicare dalla ressa, la principale preoccupazione dei futuristi nel corso della serata è quella di conquistare il buffet: affettati, vitello tonnato, insalata russa, formaggi, focacce, successivamente anche la pasta. Si esaurisce tutto nel giro di pochi secondi, con i camerieri costretti a un continuo via vai per rifocillare i famelici avventori. La platea è variegata: si va da eleganti signori in giacca e cravatta agli energumeni in tuta, dagli anziani ai giovanissimi, e tra questi c’è anche qualcuno che se lo vedesse il Generale direbbe che non ha i tratti tipici dell’italianità. Ma del resto c’è anche l’onnipresente “Venere nera” Sylvie Lubamba, che ha aperto un comitato a Milano e si dice a completa disposizione del partito.

Tanti entusiasti, ma anche qualche voce critica: “Dopo le ultime uscite se prende il 6% è tanto”. Non possono mancare ovviamente i nostalgici, secondo cui “l’unico errore di Mussolini è stato aver cambiato interprete, non capiva il tedesco e si è fatto fregare da Hitler”, chi preferisce “la nobiltà nera alla borghesia” o chi si oppone ai diktat di Bruxelles adducendo che “In Belgio ci possono insegnare giusto la pedofilia”. Tra i tavoli si vedono anche l’avvocato Giampaolo Mussano, coordinatore cittadino, che poche ore prima nel suo studio aveva organizzato una conferenza stampa, e il consigliere comunale di Novara Mauro Gigantino, che a inizio anno ha lasciato Fratelli d’Italia per unirsi alle truppe vannacciane. I big però sono da un’altra parte.

Fuoco alle polveri

Dopo aver fatto un giro di saluti ai militanti infatti, il coordinatore provinciale Enrico Forzese, il deputato Emanuele Pozzolo, responsabile regionale, l’ex “amazzone di Silvio” Laura Ravetto e il coordinatore nazionale (presentato come “il braccio destro di Vannacci”) Massimiliano Simoni non si uniscono al rito del buffet, ma si ritirano a cenare in una sorta di privè, protetti dalle tende e dagli energumeni della sicurezza. Elite e popolo.

Poco prima delle 22 salgono tutti insieme sul palco, con loro c’è Davide Titoli, già segretario di FdI nel Vco e ora vice di Pozzolo in Piemonte. Hanno tutti le maschere di Guy Fawkes, riportate in auge dal film V per Vendetta, e vista la ricorrenza del 5 novembre decidono di omaggiarlo dando anche loro fuoco alle polveri. Vista la presenza del pistolero Pozzolo, una minaccia da prendere sul serio, ma per fortuna è da intendersi in senso figurato.

“Lanciamo la Congiura delle polveri contro la giunta filoislamica e comunista che amministra la città di Torino”, grida Forzese, che si scaglia contro i “finti sondaggi” che danno Futuro Nazionale in calo e ripete quanto già detto nella conferenza stampa chez Mussano del pomeriggio: “Con la nostra mobilitazione contro la moschea tutti ci sono venuti dietro, ma per anni nessuno ha fatto nulla per fermarla. Questo centrodestra pavido dice di voler difendere i confini ma destina 70 mila euro per assistere i migranti che vogliono valicare il confine per andare in Francia”, riferendosi al progetto Migralp, che vede tra i finanziatori la Regione Piemonte. Poi si passa al cavallo di battaglia: “Nessuna legittimazione alle violenze degli immigrati di seconda generazione, contro questi farabutti l’unica soluzione è la remigrazione”. E giù applausi.

Unica salvezza

Simoni lancia un avvertimento alla premier Giorgia Meloni – “Prima delle elezioni alzerà la cornetta, ma non è detto che risponderemo, è completamente interdetta” – e ai fuoriusciti dal partito, ultimi in serie i consiglieri di circoscrizione a Torino che hanno denunciato un “clima autoritario”: “Futuro Nazionale è una casa per chi non si vuole arrendere, non per gli scappati di casa. Se hanno visto un clima da caserma è perché alla guida c’è un generale”. E annuncia una nuova assemblea nazionale entro la fine di febbraio.

Ravetto, unica donna sul palco, non ci tiene alle rivendicazioni femministe: “Non siamo dei panda, non abbiamo bisogno delle quota rosa. Sono una signora e sono contenta se mi si regala i fiori e sono a favore del patriarcato mediterraneo, quello che usa la forza per difendere le donne, a differenza del patriarcato islamico che le costringe a mettere il velo”. A chiudere è Pozzolo: “Siamo la feccia e continueremo a dire tutto quello che pensiamo. Meloni ha promesso tante cose ma è stato l’ennesimo fallimento, solo Futuro Nazionale può rappresentare una salvezza per questo paese, il popolo italiano si è rotto le palle”.

Poi selfie dal palco e ringraziamenti a Vannacci: “Non è una meteora della politica, ha portato in Italia la rivoluzione conservatrice”, e dalla platea parte il coro “Generale, generale”. Foster Wallace la definirebbe una cosa divertente che non farò mai più, ma di appuntamenti di questo tipo, con la campagna elettorale alle porte, il sottoscritto ne vedrà ancora.