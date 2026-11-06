ALTA TENSIONE

Campus occupato, Prandi chiede lo stop e concorda con la ministra

La rettrice replica allo Spiffero dopo le critiche alla gestione della protesta all'Università di Torino. Difende il ricorso temporaneo alle lezioni online, ribadisce il limite del 20% previsto dalla normativa e rivendica "gradualità e responsabilità"

L’occupazione è illegittima, la didattica in presenza è fondamentale, nessuno può arrogarsi il diritto di impedire agli altri di studiare. Cristina Prandi sottoscrive tutti i principi, ma al Campus Luigi Einaudi continuano a comandare gli occupanti. La rettrice dell’Università di Torino, attualmente in Cina, interviene direttamente dopo l’articolo dello Spiffero che ne ha criticato la gestione della protesta e il ricorso alla didattica a distanza, finito nel mirino della ministra Anna Maria Bernini. Una replica articolata, nella quale difende le proprie decisioni, rivendica il confronto con il ministero e respinge l’idea di aver trasformato un’emergenza in una scelta didattica. Resta però senza risposta la questione principale: chi e quando restituirà il Campus alla sua funzione?

«Con la ministra Anna Maria Bernini siamo in contatto e ci siamo confrontate sulla gestione della didattica a distanza in questa fase critica. Siamo concordi sul rispetto dei limiti previsti dalla normativa e non vi è alcuna intenzione di superare la soglia del 20%», precisa Prandi. Una puntualizzazione che mira evidentemente a ridimensionare la contrapposizione emersa dopo le dichiarazioni della ministra, secondo la quale «un’occupazione non è un evento catastrofale» e dunque non può giustificare il ricorso alla Dad oltre i limiti consentiti.

Diritto in presenza

Ma il nodo non riguarda soltanto le percentuali. Bernini ha posto una questione di principio: gli studenti devono poter frequentare l’università, sostenere gli esami e laurearsi in presenza. Prandi replica che le lezioni online sono una misura temporanea, adottata «esclusivamente dall’impossibilità di utilizzare gli spazi del Campus», per evitare l’interruzione dei percorsi formativi. Una scelta che definisce «organizzativa straordinaria», non certo l’anticipazione di un diverso modello di università.

Nessuno, peraltro, aveva sostenuto che la rettrice intendesse trasformare stabilmente UniTo in un’università telematica. La critica riguarda piuttosto la scelta di adattare l’attività didattica all’occupazione, anziché riuscire a porre fine all’occupazione per garantire la didattica.

L’illegittimità senza conseguenze

Il passaggio politicamente più significativo della replica riguarda proprio la protesta. «Abbiamo ribadito l’illegittimità dell’occupazione e ne chiediamo la conclusione», scrive Prandi, aggiungendo che il confronto nelle sedi istituzionali non significa riconoscere a qualcuno «il diritto di disporre degli spazi comuni o di impedire agli altri di studiare e lavorare». Una posizione difficilmente contestabile nelle intenzioni, assai meno convincente nei risultati. Perché è esattamente ciò che continua ad accadere al Campus: una minoranza dispone di spazi pubblici, mentre migliaia di studenti devono rinunciare alle normali attività in presenza.

La rettrice rivendica di aver agito con la necessaria tempestività e di voler garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. Accoglie inoltre la disponibilità della Regione Piemonte a mettere a disposizione spazi alternativi, sui quali l’Ateneo sta lavorando. Ma anche questa soluzione presenta un evidente paradosso: si cercano altre aule per gli studenti mentre quelle che dovrebbero frequentare restano occupate. E l’emergenza organizzativa rischia di diventare il modo con cui l’istituzione si adegua a una situazione che essa stessa giudica illegittima.

La gradualità di Prandi

«È con questo obiettivo che stiamo gestendo la situazione con gradualità e responsabilità», conclude la rettrice, assicurando di valutare ogni iniziativa per tutelare la sicurezza e restituire il Campus alla comunità universitaria. La gradualità, tuttavia, non può essere una formula senza scadenza. Prandi non indica quali iniziative intenda assumere qualora il confronto con gli occupanti non producesse risultati, né stabilisce un termine oltre il quale l’Ateneo non sia più disposto a tollerare la situazione.

È qui che si misura la distanza tra le dichiarazioni e le decisioni. La rettrice sostiene, giustamente, che nessuno può impedire agli altri di studiare. Ma per il momento chi occupa continua a occupare, chi vuole studiare deve adattarsi e chi dirige l’Università continua a chiedere che l’occupazione finisca. Con una differenza non trascurabile: gli occupanti non hanno mai promesso di garantire il normale funzionamento dell’Ateneo. La rettrice, assumendone la guida, sì.