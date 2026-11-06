Ospedale Sant'Anna di Torino, 3,8 milioni per la chirurgia ginecologica

Un investimento di circa 3,8 milioni di euro per potenziare la chirurgia ginecologica all'ospedale Sant'Anna di Torino, con nuove tecnologie robotiche e laparoscopiche e un sistema digitale che collega le sale operatorie con le aule universitarie e il centro di simulazione. Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Medicina a Misura di Donna, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Intesa Sanpaolo. Le nuove apparecchiature comprendono un robot chirurgico da Vinci Xi a doppia console, quattro sistemi laparoscopici 3D/4K, sei sistemi di integrazione digitale delle sale operatorie e un ecografo ad alte prestazioni. Le tecnologie consentiranno di ampliare il ricorso alla chirurgia mini-invasiva per il trattamento delle patologie ginecologiche oncologiche e benigne complesse, con possibili benefici per le pazienti in termini di riduzione del dolore postoperatorio, dei tempi di degenza e di recupero. Il progetto ha previsto inoltre la formazione di 92 professionisti sanitari. "L'investimento consolida così il ruolo del Sant'Anna come polo clinico e formativo di riferimento per la salute della donna, con un modello che coniuga innovazione tecnologica, sviluppo delle competenze e collaborazione scientifica globale, ponendo le basi per nuove prospettive nella chirurgia ginecologica di precisione", afferma il direttore generale Adriano Leli. "Il progetto esprime bene il modo in cui la Fondazione Compagnia di San Paolo interpreta il proprio impegno in ambito sanitario: mettere al centro la persona e contribuire a un sistema di cura sempre più qualificato e accessibile - ha detto Marco Gilli, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo-. È una visione che ha guidato anche il nostro sostegno alla Rete delle fondazioni ospedaliere e degli enti non profit del Piemonte, fondata sulla collaborazione tra sanità pubblica, Terzo Settore e filantropia. L'impegno per il Sant'Anna si inserisce in questo percorso: consolida un centro di riferimento per la salute e apre nuove prospettive per la formazione e le collaborazioni internazionali". "Questo progetto nasce dalla convinzione che l'innovazione tecnologica possa esprimere pienamente il proprio valore soltanto quando si accompagna alla crescita delle competenze e al miglioramento dei percorsi di cura", sottolinea Chiara Benedetto, presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna. Per la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi "il Sant'Anna rappresenta una realtà di grande valore per l'Università di Torino, dove la qualità dell'attività clinica si accompagna a un consolidato impegno nella ricerca e nella formazione universitaria". "Con questo progetto contribuiamo a rafforzare un'eccellenza della sanità pubblica, sostenendo percorsi di cura, formazione e innovazione capaci di generare un impatto positivo e duraturo per la comunità", evidenzia Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo. "Il valore di questo progetto va oltre le nuove apparecchiature: investire nella formazione dei professionisti e nella collaborazione scientifica internazionale significa costruire una sanità capace di innovare e migliorare nel tempi", sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi. "Il diritto alla salute è una priorità assoluta per le cittadine e i cittadini e la nostra città conta su strutture sanitarie capaci di offrire un livello di competenza altissimo e di mettere sempre al centro la persona. La virtuosa collaborazione tra pubblico e privato instaurata con questo progetto permetterà di offrire a tantissime pazienti che si rivolgeranno all'Ospedale Sant'Anna percorsi di cura sempre migliori", conclude il sindaco di Torino Stefano Lo Russo.