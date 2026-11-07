FINANZA & POTERI

Manovra, stangata sulle fondazioni. In Piemonte un conto da 10 milioni

Il maggior prelievo sui dividendi rischia di sottrarre risorse a Compagnia di San Paolo, Crt, CrC e Cassa di Risparmio di Asti. Le stime sui bilanci 2025, i possibili effetti sulle erogazioni e l'incognita delle banche partecipate. Nonostante le rassicurazioni la norma resta

La legge di Bilancio rischia di costare quasi 10 milioni di euro all’anno alle quattro maggiori fondazioni bancarie piemontesi. È questa la dimensione dell’aggravio fiscale che emerge da una simulazione sui bilanci 2025 della Compagnia di San Paolo, della Fondazione Crt, della Fondazione CrCuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Una stima indicativa, non ancora un conto definitivo, che tuttavia dà la misura delle possibili conseguenze di una disposizione contestata dall’Acri, l’associazione presieduta da Giovanni Azzone.

Nonostante le rassicurazioni arrivate dal Governo, il provvedimento non risulta finora modificato su questo punto. E il rischio è che una parte delle risorse oggi destinate a cultura, ricerca, sanità e assistenza finisca nelle casse dello Stato. Non necessariamente attraverso un taglio immediato dei contributi, ma riducendo i proventi netti disponibili per le fondazioni.

Il Fisco si prende un’altra fetta

Il meccanismo è relativamente semplice. La manovra aumenta dal 50 al 55% la quota dei dividendi soggetta a tassazione, facendo salire l’imposizione effettiva dal 12 al 13,2%. Un incremento di 1,2 punti percentuali che, applicato a patrimoni capaci di generare centinaia di milioni di dividendi, produce effetti consistenti.

Azzone ha stimato in 60-70 milioni di euro l’impatto complessivo delle misure fiscali sulle fondazioni italiane, denunciando il rischio di sottrarre risorse alle attività di interesse generale. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva assicurato attenzione alle osservazioni dell’Acri, mentre il vicepremier Antonio Tajani aveva annunciato un’esenzione delle fondazioni dal contributo richiesto al settore finanziario. Ma la disposizione sui dividendi è rimasta nel testo della manovra avviato all’esame parlamentare.

Torino paga il conto più salato

La Compagnia di San Paolo, guidata dal tandem Marco Gilli-Alberto Anfossi, è la più esposta in termini assoluti. Nel 2025 ha contabilizzato circa 478 milioni di dividendi e proventi assimilati, di cui 412 milioni provenienti da Intesa Sanpaolo, nella quale detiene una partecipazione di circa il 6,53%. Applicando l’incremento fiscale all’intero importo, il maggior onere teorico raggiungerebbe 5,74 milioni di euro all’anno.

Per la Fondazione Crt, presieduta da Anna Maria Poggi e dalla segretaria generale Patrizia Polliotto, i 233,7 milioni di proventi cedolari registrati nel 2025 portano a una stima indicativa di 2,8 milioni. In questo caso occorrerà distinguere i dividendi effettivamente soggetti alla nuova disciplina dalle altre componenti finanziarie. La fondazione torinese dispone comunque di un consistente fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che può attenuare eventuali contraccolpi sui programmi di intervento.

Cuneo e Asti, mezzo salasso

Per la Fondazione cuneese, presieduta da Mauro Gola, il calcolo può essere circoscritto ai dividendi azionari, pari nel 2025 a circa 109,2 milioni. Il maggior prelievo teorico sarebbe di 1,31 milioni di euro. Una cifra da confrontare con i 66,3 milioni destinati nel 2026 alle attività progettuali ed erogative, prevalentemente concentrate sul territorio provinciale.

Più contenuto in valore assoluto, ma non trascurabile rispetto alle dimensioni dell’ente, l’effetto sulla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, presieduta da Livio Negro. Su 10,77 milioni di dividendi incassati nel 2025, soprattutto dalla Banca di Asti e da Cassa Depositi e Prestiti, l’aggravio teorico sarebbe di circa 129mila euro. Le erogazioni deliberate nello stesso esercizio sono state pari a 3,8 milioni.

Il rischio corre con le banche

C’è poi una seconda incognita, distinta dal prelievo diretto sulle fondazioni. La manovra interviene anche sulla fiscalità bancaria e potrebbe influire sui risultati distribuibili degli istituti partecipati. Per la Compagnia il riferimento è Intesa Sanpaolo, per Crt soprattutto UniCredit e, per Asti, la banca omonima, della quale la fondazione possiede il 31,8%. Anche la CrC dipende in misura rilevante dai dividendi Intesa.

Una riduzione degli utili distribuibili potrebbe tradursi in cedole inferiori e quindi in minori entrate per gli azionisti. Non si tratta però di una conseguenza automatica: le banche possono mantenere le distribuzioni attingendo agli utili disponibili e alle riserve, secondo le rispettive politiche di remunerazione. Al momento non ci sono elementi sufficienti per quantificare una perdita aggiuntiva imputabile alla manovra.

Quasi dieci milioni

Sommando le simulazioni sulle quattro fondazioni si arriva a circa 9,98 milioni di euro annui: 5,74 milioni per Compagnia, 2,8 per Crt, 1,31 per CrC e 129mila euro per Asti. Il totale rappresenta un ordine di grandezza, non una previsione fiscale certificata: alcune voci di bilancio comprendono proventi che potrebbero avere trattamenti differenti e gli importi futuri dipenderanno dai dividendi effettivamente incassati.

Resta il nodo politico ed economico sollevato dall’Acri: lo Stato aumenta il prelievo su enti che impiegano una parte rilevante dei propri rendimenti per finanziare attività di utilità sociale. Se la norma non cambierà durante l’esame parlamentare, le fondazioni piemontesi dovranno assorbire il maggior costo fiscale, decidendo se compensarlo con altre risorse o tenerne conto nella programmazione degli interventi. E sarà proprio da queste scelte che si capirà quanto della manovra finirà per ricadere sul territorio.