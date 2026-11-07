SANITÀ

Oirm-Sant'Anna, i costi del divorzio dalla Città della Salute

Lunedì confronto Regione-sindacati sull'avvio della nuova azienda ospedaliera frutto dello scorporo. La bozza del futuro organigramma. Valle (Pd): "Quei documenti confermano la nostra tesi sull'aumento dei costi. Riboldi dica a quanto ammonta il conto"

Seppure largamente condivisa, la separazione del Regina Margherita e del Sant’Anna dalla Città della Salute di Torino si trascina dietro incomprensioni, questioni finanziarie e polemiche degne del più tormentato dei divorzi. E già lunedì, quando al Grattacielo Piemonte si terrà il confronto tra la Regione e le organizzazioni sindacali sull’avvio della nuova azienda ospedaliero-universitaria che riunisce l’ospedale infantile e quello ostetrico-ginecologico, potrebbero emergere ulteriori problemi, destinati ad aggiungersi a quelli da tempo sul tavolo.

Uno dei nodi principali, che rischia di trasformarsi in un ostacolo difficile da superare, riguarda la duplicazione delle strutture prodotta dal distacco dei due ospedali dal moloch sanitario di corso Bramante, con i relativi costi che, secondo la legge regionale istitutiva della nuova azienda, non dovrebbero aumentare.

Il nodo pediatria

Come scritto dallo Spiffero poche settimane fa, la Città della Salute, per mantenere la classificazione di ospedale Hub con Dea di secondo livello (il massimo previsto), non può fare a meno della pediatria. Mantenere quella specialità alle Molinette, finendo per avere una sorta di doppione rispetto al Regina Margherita, che ormai procederà autonomamente da corso Bramante insieme al Sant’Anna, oppure aggirare il problema con una convenzione proprio con l’ospedale pediatrico da cui ci si è appena separati?

In entrambi i casi, la soluzione non appare poi così convincente, specie agli occhi di quanti – come molti esponenti degli ambienti medici universitari – fin dall’inizio hanno sollevato forti perplessità sullo scorporo. A questi interrogativi, sui quali continua a pesare la questione delle risorse finanziarie, sembrano destinati ad aggiungersene altri, alla luce di quanto messo nero su bianco dal vertice della nuova azienda, diretta da Adriano Leli, in merito agli organigrammi previsti.

L’organigramma di Leli

È proprio citando la bozza dell’organigramma dell’Oirm-Sant’Anna che il consigliere regionale del Pd Daniele Valle sostiene che il documento «conferma le preoccupazioni che abbiamo sollevato fin dall’inizio sullo scorporo dalla Città della Salute: per costruire una nuova azienda autonoma bisogna ricostruire funzioni amministrative, cliniche, tecniche e gestionali che oggi fanno parte di un’unica organizzazione, duplicando strutture e responsabili. Questa bozza ne è, appunto, la conferma. Ma quello che continua a mancare è il conto: quanto ci costa questa operazione?».

In quelle carte, di cui riportiamo il contenuto, il vicepresidente della IV Commissione di Palazzo Lascaris ravvisa la prova di un aumento delle spese e, di conseguenza, la smentita di quanto previsto dalla legge regionale con cui è stata istituita la nuova azienda ospedaliera. «Vengono previste strutture dedicate alla gestione delle risorse umane, agli acquisti, all’ingegneria clinica, all’Ict, al patrimonio, alla gestione economico-finanziaria, al controllo di gestione e a numerose altre funzioni amministrative. Sono attività indispensabili per un’azienda sanitaria, naturalmente. Proprio per questo – ricorda Valle – avevamo chiesto alla Regione di spiegare quanto sarebbe costato separare Oirm e Sant’Anna dalla Città della Salute e ricostruire un apparato aziendale autonomo».

Strutture duplicate

Nella bozza non mancano neppure le duplicazioni cliniche: da quelle necessarie a garantire alla Città della Salute il già citato livello di Hub, come la neonatologia, a quelle probabilmente previste per assicurare una maggiore autonomia alla nuova azienda, come la farmacia, il laboratorio analisi e il servizio trasfusionale.

«Regina Margherita e Sant’Anna saranno giuridicamente un’unica azienda, ma continueranno a essere fisicamente due presidi diversi», premette il consigliere dem. E proprio per questo «l’organigramma ne mostra già alcune conseguenze: due distinte Direzioni mediche di presidio, una per Oirm e una per Sant’Anna, ciascuna con una propria struttura per igiene ospedaliera e prevenzione delle infezioni. Due edifici diversi – osserva ancora Valle – possono rendere necessarie organizzazioni separate: quali altre duplicazioni saranno necessarie per questa separazione fisica in due edifici distinti della costituenda azienda?».

Guarda qui l'organigramma

Il conto all’assessore

Di fronte a quei documenti, predisposti dal vertice aziendale e, si presume, condivisi con la Regione, l’esponente del Pd arriva a sostenere che «siamo addirittura di fronte a un doppio livello di duplicazione: da una parte quello prodotto dallo scorporo dalla Città della Salute, dall’altra quello determinato dalla scelta di mantenere Regina Margherita e Sant’Anna in due presidi differenti pur collocandoli nella stessa azienda».

Ce n’è quanto basta perché dai banchi dell’opposizione torni a levarsi una richiesta finora rimasta senza una risposta precisa: «L’assessore Federico Riboldi dica quale sarà il costo reale dell’operazione presentata e approvata come a costo zero».