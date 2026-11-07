A Torino sette arresti in tre giorni per spaccio di droga

Sette persone sono state arrestate dai carabinieri nelle ultime 72 ore tra Torino e la prima cintura nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di droga. In tre casi gli arrestati hanno cercato di nascondere lo stupefacente ingoiando le dosi che avevano in bocca, rendendo necessario il trasporto in ospedale. Uno degli episodi è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Barriera di Milano, dove un 21enne centrafricano è stato sorpreso dai carabinieri della stazione Falchera, impegnati nel servizio Strade Sicure insieme all'esercito, mentre ingeriva alcune dosi di droga. Il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco, non in pericolo di vita. Poche ore prima, in via Onorato Vigliani, un 31enne era stato sorpreso dai carabinieri del nucleo radiomobile mentre cedeva tre dosi di crack. Fermato dai militari, ha ingerito altre dosi che teneva nascoste in bocca. La presenza dello stupefacente è stata confermata dagli accertamenti radiografici alle Molinette, dove l'uomo si trova nel reparto detenuti. Sempre la scorsa notte, a Collegno, un 19enne centrafricano ha ingoiato diversi involucri di droga alla vista dei carabinieri. Trasportato alle Molinette, gli sono stati individuati tre ovuli nell'apparato gastrico. Anche lui è stato trasferito nel reparto detenuti, in isolamento sanitario. Gli altri arresti sono avvenuti in via Sandigliano, dove un 37enne è stato sorpreso a vendere una dose di crack per cinque euro, e in piazza Bengasi, dove un 18enne è stato arrestato dopo aver ceduto cocaina per 30 euro. Il giovane aveva con sé altri 7,5 grammi di cocaina ed è stato anche denunciato per falsa attestazione sull'identità e ingresso clandestino nel territorio nazionale. In piazza Santa Giulia è stato arrestato un altro diciottenne, sorpreso a cedere hashish e trovato con ulteriori otto grammi di droga e un coltello di 15 centimetri. A Moncalieri, infine, un uomo del 1997 senza fissa dimora è stato arrestato con alcuni grammi di hashish e 700 euro in contanti. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato circa 1.100 euro, ritenuti provento dello spaccio.