Tentano di rubare 40 chili di rame, due arrestati

Due giovani di 24 e 21 anni sono stati arrestati dalla polizia a Torino per aver tentato di rubare circa 40 chili di rame dalle grondaie di alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere Borgo Vittoria. A dare l'allarme è stato un tassista, che ha chiamato il 112 dopo aver visto alcune persone staccare le grondaie dalle facciate delle palazzine. Gli agenti delle volanti, intervenuti nel giro di pochi minuti, hanno trovato i due giovani nascosti all'interno di un'auto parcheggiata nel complesso residenziale. Nell'abitacolo e nel bagagliaio, dal quale era stato rimosso il pianale per fare spazio al materiale, sono stati trovati diversi pezzi di grondaia in rame, piegati per facilitarne il trasporto. Durante la perquisizione sono state sequestrate due forbici da elettricista, due paia di guanti e un raschietto da edilizia. I due giovani avevano anche alcune lesioni alle mani compatibili con tagli, ma hanno rifiutato l'intervento dei sanitari. L'auto è stata sequestrata e i due sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Dopo la convalida dell'arresto, l'autorità giudiziaria ha disposto per entrambi l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza.