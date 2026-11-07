Sequestrati a Torino 188 chilogrammi di fuochi d'artificio prima del corteo

La polizia ha sequestrato 188 chilogrammi di materiale pirotecnico nell'abitazione di un uomo di 44 anni, nel quartiere Borgo Filadelfia a Torino. L'operazione è stata condotta nell'ambito dei controlli disposti dal questore Massimo Gambino in vista della manifestazione di oggi. L'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti. Gli agenti della Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, dopo un'attività investigativa, hanno perquisito l'abitazione del 44enne, trovando numerosi scatoloni contenenti materiale pirotecnico accatastati al centro del salotto. Altro materiale è stato rinvenuto nella cantina: qui c'erano oltre 25 chilogrammi di massa esplosiva netta. Secondo quanto accertato dalla polizia, il materiale era detenuto senza le autorizzazioni di sicurezza previste per quantitativi di questa entità. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che gli scatoloni erano stati manipolati e richiusi, alterando i simboli di pericolo per nascondere la natura del contenuto durante il trasporto.