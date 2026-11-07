Per vacanze d'autunno l'Italia conquista gli europei,

Anche per le vacanze d'autunno l'Italia conquista gli europei: a sceglierla è il 28% dei cittadini, la stessa quota della Spagna, davanti a Grecia (20%), Francia (17%) e Portogallo (16%). A spingere i turisti europei verso l'Italia sono soprattutto i prezzi e le offerte più convenienti rispetto alla stagione estiva, indicati dal 31% degli intervistati. Seguono il clima piacevole e mite (29%) e il minore affollamento delle località turistiche (24%). Per il 21% conta il rapporto qualità-prezzo più favorevole rispetto ad altre destinazioni europee, mentre un altro 21% apprezza la possibilità di visitare città d'arte, musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. Il 16% considera importante la maggiore facilità nel trovare strutture e soluzioni di soggiorno adatte alle proprie esigenze. L'autunno diventa così un'occasione per scoprire un'Italia diversa da quella estiva: il 16% è attratto dai paesaggi e dai colori della stagione, il 14% da un'atmosfera più autentica e rilassata e un altro 14% dalla possibilità di trascorrere ancora qualche giorno al mare grazie al clima mite. Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza per i turisti tedeschi, tra i quali la quota sale al 21%. Tra i principali mercati europei, l'Italia è la prima destinazione indicata dai turisti spagnoli, con il 35% delle preferenze. In Polonia si colloca al secondo posto, con il 34%, dietro alla Spagna (37%). In Germania è terza, con il 20%, dopo la Germania (39%) e la Spagna (24%). In Francia è seconda, con il 24%, dietro alla stessa Francia (31%). I francesi sono particolarmente attratti dai prezzi più convenienti (35%) e dalla possibilità di visitare le località turistiche con meno affollamento (29%). Per gli spagnoli, invece, le città d'arte rappresentano un elemento di forte richiamo: il 29% indica la possibilità di visitare musei e luoghi culturali con maggiore tranquillità. I polacchi mostrano una particolare attenzione al clima mite (33%) e alla minore affluenza turistica (30%). I tedeschi, infine, sono maggiormente orientati verso le località balneari: il 21% indica la possibilità di trascorrere qualche giorno al mare tra i fattori che potrebbero convincerli a scegliere l'Italia. "L'autunno - dice Manfred Pinzger, presidente di Confturismo-Confcom - può rappresentare una grande opportunità per il turismo italiano. I dati ci dicono che gli europei cercano sempre più esperienze di qualità, prezzi accessibili e destinazioni meno affollate. L'Italia ha tutte le caratteristiche per rispondere a questa domanda, grazie alla straordinaria varietà della sua offerta: dalle città d'arte ai borghi, dai paesaggi alle tradizioni enogastronomiche. E' necessario valorizzare questo patrimonio anche al di fuori dei mesi estivi, favorendo una maggiore distribuzione dei flussi turistici durante l'anno e creando nuove opportunità di sviluppo per i territori e le imprese del settore".