Tentata truffa ad anziani, arrestato falso carabiniere

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Orbassano, nel Torinese, mentre tentava di farsi consegnare alcune monete d'oro da una coppia di anziani fingendosi un militare dell'Arma. I due coniugi, insospettiti da una telefonata ricevuta poco prima, avevano avvertito i carabinieri, che si sono appostati nei pressi della loro abitazione e hanno bloccato l'uomo. La coppia aveva ricevuto una chiamata da un sedicente carabiniere che chiedeva di consegnare gli oggetti d'oro in loro possesso a un militare che si sarebbe presentato a casa per una presunta comparazione giudiziaria. I due anziani, sospettando una truffa, hanno contattato i veri carabinieri. Sono così intervenute le pattuglie di Orbassano e Piossasco, che hanno atteso l'arrivo del 34enne, torinese e di fatto senza fissa dimora, bloccandolo prima che riuscisse a impossessarsi dell'oro. L'uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata in concorso e portato nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino su disposizione dell'autorità giudiziaria.