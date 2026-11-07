Corteo a Torino, deviazioni per il trasporto pubblico

Un corteo contro il riarmo e il carovita attraverserà oggi pomeriggio il centro di Torino, con possibili deviazioni dei mezzi pubblici e limitazioni alla circolazione. La manifestazione partirà alle 15 da piazza Castello e raggiungerà piazza Crispi, nella zona nord della città. Gtt ha annunciato possibili deviazioni delle linee di bus e tram interessate dal passaggio del corteo a partire dalle 13. Il percorso prevede il passaggio da via Po, piazza Vittorio Veneto, via Vanchiglia, corso San Maurizio e corso Regina Margherita. I manifestanti attraverseranno poi piazza della Repubblica, a Porta Palazzo, per proseguire lungo via Cigna e corso Vigevano fino a piazza Crispi, mentre gli organizzatori avevano chiesto di arrivare in piazza Baldissera, dove si verificarono scontri lo scorso 24 ottobre.