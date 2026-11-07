PALAZZO CIVICO

Lo Russo fa quadrare i conti ma Torino resta in rosso

Il sindaco presenta il bilancio 2027-2029 e rivendica il risanamento. Disavanzo ancora a 496 milioni, quasi 300 milioni accantonati per i crediti difficili da riscuotere. Aumenti sotto l’1% per scuola, cultura e servizi sociali. E sul personale il ricambio arranca

Una mattinata all’insegna dell’ottimismo, forse troppo. A Palazzo Civico il sindaco Stefano Lo Russo presenta il bilancio di previsione 2027-2029 e mette in fila i numeri del risanamento. Il disavanzo è sceso, i pagamenti ai fornitori sono diventati più rapidi, il peso dei derivati si è ridotto. Le tariffe restano ferme e per alcune voci, dalle manutenzioni al trasporto delle persone con disabilità, sono previsti maggiori stanziamenti.

Il messaggio è chiaro: Torino sta meglio. E Lo Russo lo consegna alle parti sociali con il tono di chi vuole rivendicare il lavoro fatto e affrontare la campagna elettorale del 2027 con una iniezione di fiducia. Magari eccessiva, considerando che dietro i progressi finanziari rimangono un disavanzo vicino al mezzo miliardo, consistenti accantonamenti per crediti difficili da riscuotere e aumenti di spesa piuttosto modesti per alcuni servizi fondamentali.

Le cifre del risanamento

I numeri presentati dal sindaco e dall’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli raccontano un miglioramento. Tra il 2021 e il 2025 la quota capitale del debito residuo è diminuita del 17% e il disavanzo del 29%, passando da 705 a 496 milioni di euro. Dieci contratti derivati su dodici sono stati estinti e i flussi negativi si sono ridotti dell’80%. I tempi medi di pagamento delle fatture sono scesi da 58 giorni nel 2020 a 17 nel 2025, con evidenti benefici per le imprese che lavorano con il Comune.

Anche il ricorso a nuovi mutui è stato ridimensionato: circa 11 milioni di euro all’anno, contro i 30 milioni del precedente andamento storico. Ma i conti non sono ancora al riparo dai rischi. Il disavanzo resta vicino al mezzo miliardo e l’indebitamento complessivo continua a pesare. A ricordare quanto sia delicato l’equilibrio finanziario c’è anche il Fondo crediti di dubbia esigibilità, che nel prossimo triennio assorbirà circa 298 milioni di euro. Una voce in calo del 4,32%, ma che continua a vincolare risorse per fronteggiare il rischio di mancate riscossioni.

A sostenere l’equilibrio finanziario contribuiranno ancora le risorse straordinarie del Patto per Torino, che porteranno oltre 120 milioni di euro nelle casse comunali nel prossimo triennio. Il risanamento c’è, rivendica l’amministrazione, ma una parte della tenuta dei conti continua a dipendere da trasferimenti straordinari.

Tariffe ferme, aumenti con il contagocce

Lo Russo insiste sulla scelta di non scaricare sulle famiglie gli aumenti dei costi. Nel triennio resteranno invariati tariffe e canoni comunali, mentre saranno confermate le agevolazioni Isee per trasporti, mense, servizi sociali e tassa sui rifiuti.

«La scelta politica è stata di assorbire nel nostro bilancio gli incrementi del costo della vita, delle bollette, dei materiali», ha spiegato il sindaco. Una decisione che l’amministrazione rivendica come misura di tutela del potere d’acquisto delle famiglie e di sostegno alle attività economiche. Ma lo stesso Lo Russo avverte che la tenuta dei servizi non può essere garantita soltanto dai bilanci comunali. Il riferimento è soprattutto al trasporto pubblico e ai costi crescenti delle prestazioni essenziali. «I Comuni sono un po' al limite», osserva, sollecitando un intervento del Governo. E lancia un allarme che contrasta con l’ottimismo della presentazione: senza maggiori finanziamenti statali, «a breve avremo emergenze sociali che non basterà un’amministrazione particolarmente efficiente ad affrontare». Insomma, Torino avrebbe rimesso in ordine i conti, ma per continuare a garantire i servizi ai cittadini potrebbe non bastare.

Quando si passa agli stanziamenti, gli incrementi appaiono assai meno generosi di quanto potrebbe suggerire il clima della presentazione. Per i servizi sociali e l’edilizia abitativa pubblica è previsto un aumento dello 0,50%, per i servizi educativi e l’edilizia scolastica dello 0,37%, mentre cultura, sport, turismo, eventi e commercio si fermano allo 0,93%. Percentuali inferiori all’1% che, senza un confronto con l’andamento dei prezzi, non consentono di stabilire se le risorse disponibili cresceranno anche in termini reali. Più consistente l’incremento per il trasporto delle persone con disabilità, pari al 7,71% nel triennio.

Personale, il ricambio a rilento

C’è poi il capitolo dei dipendenti comunali. L’amministrazione assicura che sarà garantito il turnover, ma il dato relativo al periodo 2022-2026 si ferma al 38%. Una percentuale sulla quale sarebbe utile conoscere il rapporto effettivo tra uscite e nuove assunzioni, per valutare quanto il Comune sia riuscito a rinnovare e rafforzare i propri organici.

La spesa per il personale sarà adeguata agli aumenti previsti dai recenti rinnovi contrattuali, pari al 5,4%. Resta però il problema della capacità della macchina amministrativa di sostenere il carico di lavoro, tra gestione ordinaria, nuovi servizi e investimenti da portare a compimento.

Più soldi per verde e manutenzioni

La manovra prevede un aumento del 16% delle risorse per le manutenzioni straordinarie rispetto al triennio precedente, mentre quelle ordinarie registrano un incremento del 35% rispetto alla media del triennio riferita al 2021. Per la manutenzione del verde sono previsti 4 milioni di euro annui in più, pari al 15%, e per quella del suolo 3,5 milioni aggiuntivi, con un incremento del 17%.

Sul fronte degli investimenti, il sindaco richiama i 2,7 miliardi di euro complessivamente destinati alla città attraverso il Pnrr, i fondi complementari e altri finanziamenti europei e statali. Lo Russo rivendica il rispetto delle scadenze del Piano e presenta Torino come una città in trasformazione, indicando anche nel nuovo Piano regolatore uno degli strumenti destinati ad accompagnarne lo sviluppo.

Tra i segnali positivi cita la demografia: «Torino ha stoppato il calo demografico e invertito il calo dei residenti». Un’affermazione che il sindaco porta a sostegno dell’immagine di una città tornata attrattiva e che sarà certamente uno degli argomenti della campagna elettorale del 2027.

“Cdp, datti una mossa”

Sull’annosa questione della riqualificazione del Palazzo del Lavoro, Lo Russo si rivolge direttamente a Cassa Depositi e Prestiti: «Adesso basta, Cdp prenda iniziative, Palazzo del Lavoro deve diventare una priorità». Le interlocuzioni, dice, sono quotidiane, ma se la situazione non si sbloccherà la Città potrebbe adottare provvedimenti amministrativi.

Il sindaco evoca anche il ricorso a ordinanze per obbligare il proprietario a intervenire: «Avere quell’immobile in quelle condizioni è ormai inaccettabile». Un ultimatum che arriva dopo anni di attesa e di progetti rimasti sulla carta.

Il bilancio diventa elettorale

Il documento sarà approvato dalla Giunta martedì 10 novembre e approderà in Consiglio comunale il 17, con l’avvio dell’esame nelle commissioni. Discussione e voto in Sala Rossa sono previsti per il 14 dicembre. Per Lo Russo è già anche un bilancio di mandato, da esibire come prova del cambio di passo della città. E in vista della ricandidatura il sindaco ha tutto l’interesse a trasformare il risanamento finanziario in un risultato politico riconoscibile.

I numeri certificano alcuni progressi, ma raccontano anche una situazione ancora gravata da debiti, accantonamenti e margini di spesa limitati. Se Torino sta meglio, come sostiene Lo Russo, resta da capire quanto questo miglioramento sia destinato a durare e, soprattutto, quanto sia già percepibile nella vita quotidiana dei torinesi. Perché avere rimesso ordine nei conti del Comune non significa necessariamente avere risolto i problemi della città. «Abbiamo trovato i conti sull’orlo del dissesto e restituiamo dopo questi cinque anni una città con i conti in ordine», rivendica Lo Russo. Una sintesi del mandato che il sindaco consegna già alla prossima campagna elettorale.