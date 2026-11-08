SACRO & PROFANO

La figura da Salam della Chiesa torinese

Dal falso sacerdote che per mesi ha celebrato Messa a Torino ai sacramenti di dubbia validità. Le polemiche sul Confiteor in versione Lgbt, il voto americano di Leone XIV e le parole del cardinale Vesco riaccendono il confronto su identità e missione

Il caso del prete impostore che a giugno si è insediato nella parrocchia torinese di Santa Rosa da Lima e che per circa quattro mesi ha celebrato la Messa e amministrato i sacramenti in altre due chiese di Pozzo Strada, fino a quando la truffa è stata scoperta grazie all’avvedutezza di un fedele, continua a tenere banco nelle cronache di questi giorni.

Molti commentatori si sono chiesti come un fatto del genere sia potuto accadere. Il presunto prete diceva di essere egiziano e, secondo le cronache, di appartenere alla “Chiesa copta”, senza precisare se cattolica o ortodossa. Evidentemente nessuno si era premurato, a suo tempo, di contattare la diocesi nella quale il presunto prete diceva di essere incardinato, forse perché nessuno padroneggia un inglese sufficientemente fluente da poter interloquire con un cancelliere della Chiesa cattolica copta. Appare poi strano che nessuno abbia chiesto subito al falso prete, quantomeno, il celebret, cioè quel documento che attesta la condizione sacerdotale e la regolarità canonica del ministro, consentendone l’ammissione alla celebrazione della Messa fuori dalla propria diocesi, verificandone l’autenticità. Addirittura, il nome di don Salam Faragalla era presente nell’annuario diocesano in qualità di «presbitero extradiocesano».

Ma c'è anche un aspetto della vicenda che supera la negligenza ecclesiastica ed è di carattere sacramentale. È stato sollevato da coloro che ancora si pongono problemi di sostanza e di coscienza, e non di mero sentimento. I sacramenti amministrati dal falso prete si possono ritenere validi oppure sono nulli? Qualcuno, basandosi sui canoni vigenti, ha tirato fuori il principio dell’ex opere operato, ma questo non può supplire alla mancanza dell’ordinazione sacerdotale. Il Battesimo, in determinate condizioni, può essere validamente amministrato anche da un non ordinato, mentre nel Matrimonio latino i ministri del sacramento sono gli stessi sposi.

Diverso è il principio dell’Ecclesia supplet, che riguarda la supplenza della potestà di governo nei casi previsti dal diritto canonico. I sacramenti che richiedono necessariamente un ministro validamente ordinato, come l’Eucaristia, la Confessione e l’Unzione degli infermi, sono invece radicalmente nulli se celebrati da chi non è sacerdote. Quanto alla Confermazione, occorre distinguere i casi in cui può essere validamente amministrata da un presbitero munito della necessaria facoltà. Finora la Curia, a quanto è dato sapere, non si è pronunciata in proposito né ha emesso alcun comunicato ufficiale sul caso.

Guida lgbt

Padre James Martin, gesuita americano molto noto alle cronache, scrittore e commentatore religioso, conosciuto per il suo impegno pastorale verso le persone Lgbt (e molti dei suoi sforzi sono lodevoli, tanto che papa Francesco lo aveva elogiato più volte), ha pubblicato un adattamento del Confiteor. Il testo compare alla fine di un articolo intitolato “Una guida cattolica Lgbt alla Messa: recitare il Confiteor”, firmato da Ariel Watson Simon, laureata in Teologia al Boston College, e fa parte di una serie di saggi che si propongono di interpretare diversi elementi della liturgia cattolica da una prospettiva lgbt.

Nella sua versione, l’esame di coscienza – quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione – si concentra su pregiudizi, parole offensive e complicità con le ingiustizie sociali. Ma la modifica più significativa alla preghiera penitenziale che i fedeli recitano all’inizio della Messa riguarda l’invocazione finale: mentre il testo liturgico chiede l’intercessione della beata sempre Vergine Maria, degli angeli, dei santi e dei fratelli, il nuovo testo – che si rivolge «al nostro Dio amorevole» – si chiude con queste parole: «Per questo chiedo a tutti i miei antenati spirituali, ai santi queer e a voi, famiglia umana, di pregare con me, affinché insieme possiamo costruire un domani migliore. Amen».

Il voto del Papa

La decisione di papa Leone XIV di votare per corrispondenza alle elezioni americane di midterm, prestandosi inevitabilmente a congetture sulle sue preferenze politiche, ha costituito una «prima volta» e ha suscitato non poche perplessità, basate soprattutto sul fatto che il pontefice romano non è più un cittadino americano qualsiasi, ma è un sovrano e un capo di Stato e, soprattutto, è Pietro.

Come hanno scritto gli storici Agostino Paravicini Bagliani e Maria Antonietta Visceglia nel volume Il Conclave. Continuità e mutamenti dal Medioevo a oggi (Viella, 2018), «la ridenominazione è atto fondante di un mutamento di identità: con il nuovo nome il cardinale si trasfigura nel successore di Pietro e nel vicario di Cristo».

Sicuramente ci abitueremo, ma immaginare il successore di Pietro che vota nel primo distretto dell’Illinois (dove ha stravinto la candidata democratica Juliana Stratton) fa un certo effetto. Molto interessanti sono stati i commenti di Massimo Faggioli, esponente di punta del cattolicesimo democratico e docente alla Villanova University, che ha osservato come, appena diffusa la notizia, fosse iniziato il gioco dei partiti, prevedibile ed evitabile, per rivendicare il voto del Papa, concludendo che «forse ci sono certe cose che non dovrebbero essere smitizzate o desacralizzate».

L’appello per le vocazioni

Sempre Leone XIV, nel suo viaggio apostolico in Uruguay, non ha mancato però di lanciare un appello ai vescovi cattolici di tutto il mondo affinché promuovano «nelle loro diocesi giornate di preghiera e di digiuno per l’incremento di vocazioni al Sacerdozio e alla vita consacrata. Che le parrocchie, le famiglie e le comunità religiose si uniscano in questa invocazione, e che l’esempio di questa terra incoraggi molti a pregare con la stessa fiducia!».

Quello del Papa può sembrare un invito scontato, ma non è così: anzitutto perché è rivolto ai vescovi e poi perché ormai il modello di Chiesa che essi, con il pretesto della declericalizzazione, perseguono – Torino in primis – è quello della ministerialità battesimale diffusa. Naturalmente si obietterà che il Papa parlava di tutta la ministerialità, anche quella laicale. Peccato, però, che egli citi espressamente il Sacerdozio, termine che, come ben si sa, non viene più usato nelle nostre chiese perché ancora troppo legato all'aborrito concetto di sacrificio.

Non più proselitismo

Continuano a far discutere le dichiarazioni dell’arcivescovo di Algeri, il cardinale Jean-Paul Vesco, secondo il quale la Chiesa non deve fare proseliti perché non sta lì per convertire, ma «aspira a essere una delle componenti di questo popolo». Qualche cattolico si è scandalizzato e ci ha interpellato.

Rispondiamo che quella di una Chiesa che deve farsi sempre più invisibile è ormai un’idea acquisita dal Magistero. Basti pensare al recente documento vaticano “Un cammino di speranza”, che ha invitato i cristiani a dialogare con le altre religioni, ma senza tentare di conquistarne i fedeli al Vangelo, nemmeno con una semplice proposta: dialoganti, ma nella forma dell’assenza. La conclusione è che, nelle relazioni con le altre religioni, proclamare e testimoniare a viso aperto che Gesù Cristo è l’unico e necessario Salvatore degli uomini e che esiste un’unica Chiesa di Cristo, che sussiste nella Chiesa cattolica (Dominus Iesus, 17), sarebbe non solo irrispettoso, ma anche indice di violenza.

Uno degli elementi fondanti della nuova teologia è che occorre accettare la secolarizzazione fino in fondo, perché il mondo è ormai maturo e plurale, basta a se stesso e la Chiesa deve dismettere ogni pretesa di conversione. In questo senso il cardinale Vesco non ha torto e coglie l’essenza di una tendenza in atto da tempo: lo spirito della nuova sinodalità, la riduzione dell’etica cristiana alla situazione, la tendenza a parlare sempre dell’uomo e del mondo e non di Dio, l’estroversione di una Chiesa chiamata sempre e solo a guardare fuori di sé. Essa non deve conquistare le anime a Cristo ma, si dice, servire il mondo fino a rendersi assente e inutile, se il mondo secolarizzato non ne ha più bisogno.