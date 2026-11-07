Viola il Daspo e va a una partita, denunciato a Casale Monferrato

Un uomo sottoposto a Daspo con obbligo di presentazione alla polizia è stato denunciato dopo essere stato sorpreso ad assistere come spettatore a una manifestazione sportiva alla quale non avrebbe potuto partecipare. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato di Casale Monferrato, nell'Alessandrino. L'uomo aveva telefonato agli uffici di polizia sostenendo di non potersi presentare a causa di un guasto alla propria auto. Gli accertamenti della Squadra informativa hanno però permesso di verificare che il veicolo aveva circolato regolarmente in diversi comuni, senza che emergessero elementi riconducibili a un'avaria. Le successive verifiche hanno inoltre accertato che l'uomo aveva assistito a un evento sportivo compreso tra quelli vietati dal provvedimento. È stato quindi denunciato per la violazione delle prescrizioni del Daspo e per la mancata presentazione agli uffici di polizia.