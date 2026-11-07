Crosetto, grazie ai Carabinieri per l'impegno

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, che oggi ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Alessandria, ringrazia l'Arma per il suo impegno rivolto ai cittadini. Lo fa sapere lo stesso ministro con un post su Thread. "Un'occasione - scrive - per incontrare le donne e gli uomini dell'Arma e ringraziarli per l'impegno quotidiano al servizio dei cittadini. Un presidio di legalità, sicurezza e vicinanza alle comunità, punto di riferimento per il territorio".