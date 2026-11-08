VERSO IL 2027

Saracco, tre liste e nessun partito.

Lo Russo nel mirino, Marrone pure

Mercoledì al Bunker l'ex rettore annuncerà la candidatura a sindaco di Torino. Vuole conquistare gli scontenti del centrosinistra e i moderati del centrodestra, puntando al ballottaggio. Ha già una squadra e cerca casa in periferia. Ma l'election day complica i piani

Mercoledì dirà finalmente che cosa ha da dire. Anche se, a giudicare dall’invito diventato virale in poche ore, Guido Saracco sembra aver già detto tutto: un faccione sorridente, il nome neppure necessario e nessun simbolo di partito. L’ex rettore del Politecnico ha scelto il Bunker di Barriera di Milano, punto di riferimento della scena underground torinese, per annunciare la sua candidatura a sindaco. E mentre Stefano Lo Russo prepara la corsa per il secondo mandato e Maurizio Marrone attende che il centrodestra sciolga le riserve sul suo nome, il professore ha deciso di rovinare i piani a entrambi. Con almeno tre liste civiche, nessun padrino politico e un obiettivo piuttosto ambizioso: arrivare al ballottaggio, possibilmente contro l’attuale inquilino di Palazzo Civico, che è convinto di poter battere.

La strategia riprende in parte quella dell’operazione Carpisa, il progetto di candidatura trasversale che puntava a scardinare il bipolarismo torinese e nel quale era proprio indicato il nome dell’ex rettore. Lo Spiffero era stato il primo a raccontare la voglia pazza di Saracco di rientrare sulla scena pubblica. Ma tra il disegno di quel progetto estivo e la candidatura che prenderà forma mercoledì c'è una differenza sostanziale: Saracco ha deciso di emanciparsi anche da chi avrebbe voluto candidarlo.

Niente valigia, meglio il trolley

Non gli era piaciuto ritrovarsi arruolato senza essere stato neppure interpellato, tirato per la giacchetta da Paolo Giordana, già braccio destro di Chiara Appendino, e dagli altri promotori dell'iniziativa. Non respinge l’idea di una proposta capace di attraversare gli schieramenti, anzi ne conserva l’impianto. Ma non intende prestare il proprio nome a un’operazione decisa da altri.

In campo ci saranno almeno tre liste: una direttamente riconducibile a Saracco sindaco, una di sinistra e una liberale e moderata. L’obiettivo è intercettare l’area riformista del centrosinistra e quella meno ideologica del centrodestra, scomponendo coalizioni che oggi appaiono compatte soprattutto per convenienza elettorale.

Nessun accordo preventivo con i partiti. Men che meno con Azione, giudicata numericamente irrilevante e per giunta divisa al proprio interno. Il pranzo di Ozegna con Ettore Rosato, che conosce da molti anni, non ha prodotto alcun fidanzamento politico. Ma soprattutto Saracco non intende diventare il candidato di un fantomatico terzo polo, magari assemblato con le sigle rimaste senza collocazione tra i due schieramenti. Non vuole fare il federatore dei cespugli centristi, né prestarsi a operazioni di riposizionamento in vista del voto. La sua ambizione è costruire un’alternativa civica che non debba nulla a nessuno. Una libertà assoluta che, tradotta in termini elettorali, significa anche rinunciare a organizzazioni, apparati e pacchetti di voti. Tutta roba che i partiti, per quanto scalcinati, continuano a possedere.

Cinque anni senza sintonia

Saracco è convinto che Torino abbia accumulato una quantità di delusione che i partiti sottovalutano. Il bersaglio principale è Lo Russo, al quale contesta soprattutto l’incapacità di costruire un rapporto con la città e una scarsa visione. Cinque anni di amministrazione che, nel giudizio del professore, restituiscono l’immagine di un sindaco impalpabile, assente, distante, mai davvero entrato in sintonia con i torinesi.

Non è soltanto una critica alla gestione amministrativa. È l’accusa di aver ridotto il ruolo del sindaco a quello di un mezzemaniche, dimenticando che chi governa una città deve anche interpretarne gli umori, gioire e soffrire con i propri cittadini. Un sindaco, nella concezione di Saracco, è il terminale delle emozioni collettive, non soltanto il firmatario delle delibere. Una dimensione che considera completamente carente nell’attuale primo cittadino.

I due si conoscono bene, entrambi docenti del Politecnico, ma tra loro non è mai scoccata una particolare scintilla. Anzi. Lo Russo è un politico di professione arrivato in cattedra successivamente; Saracco vorrebbe dimostrare che si può governare senza aver trascorso anni tra correnti, congressi e trattative nei sottoscala. E soprattutto è convinto che, se riuscisse a trascinarlo al ballottaggio, Lo Russo perderebbe. Una sicurezza alimentata anche da uno “strano” sondaggio commissionato da un ente no profit, che lo accredita vincente in un ipotetico confronto diretto con il sindaco uscente. Naturalmente una simulazione a due non dice quanto possa raccogliere una candidatura civica al primo turno, quando sulla scheda ci saranno anche i simboli dei partiti.

La destra che non ama Marrone

L’altro calcolo riguarda il centrodestra. La probabile candidatura di Maurizio Marrone, esponente della fiamma storica di Fratelli d’Italia, potrebbe lasciare scoperta una parte dell’elettorato moderato, poco disposto a riconoscersi in un candidato così marcatamente ideologico. Un problema che, peraltro, viene segnalato anche all’interno della stessa coalizione, dove non tutti considerano il vicepresidente della Regione il nome più adatto per tentare di conquistare Torino.

Saracco scommette proprio su questa insofferenza. Se Marrone dovesse restringere anziché allargare il perimetro del centrodestra, il professore potrebbe sottrargli i voti necessari per giocarsi la partita al secondo turno. E contemporaneamente pescare tra gli elettori progressisti che non intendono rassegnarsi al bis di Lo Russo. Una manovra ambiziosa, perché presuppone che un elettore di sinistra e uno moderato di centrodestra trovino più ragioni per votare Saracco che per sostenere i rispettivi candidati di coalizione.

Il 25 per cento della vanità?

C'è però un problema che Saracco sembra sottovalutare. Per arrivare al ballottaggio, in una competizione a tre, potrebbe aver bisogno di conquistare il 20-25 per cento dei voti, senza manco l’appoggio di un solo partito. Davvero a Torino esiste un elettorato così consistente, disposto a ignorare appartenenze politiche, fedeltà di schieramento e voto utile per affidarsi esclusivamente al prestigio personale di un ex rettore? È la domanda alla quale il professore dovrà rispondere, possibilmente con qualcosa di più convincente del numero dei follower.

Perché un conto è intercettare il malcontento verso Lo Russo, altro paio di maniche è trasformarlo in consenso per Saracco. E un conto è immaginare che una parte del centrodestra non digerisca Marrone, un altro è convincerla a votare un candidato che si propone di pescare contemporaneamente nella sinistra progressista. Senza contare che le tre liste civiche dovranno pur essere riempite di candidati, costruire una presenza nei quartieri, raccogliere preferenze e presidiare i seggi. La società civile non è un bacino elettorale già pronto all’uso.

Basta guardare i risultati delle ultime elezioni per misurare quanto sia impervia la scommessa. Alle Regionali del 2024, a Torino, il centrosinistra ha raccolto il 49,1%, il centrodestra il 41,3% e il M5s il 7,3%. Alle Comunali del 2021, rispettivamente, il 44%, il 39,1% e l’8%. Saracco immagina di arrivare al ballottaggio contro Lo Russo, lasciando fuori Marrone. Ma se il centrodestra conserverà gran parte dei propri voti, l’ex rettore dovrebbe provocare un autentico terremoto, sottraendo consensi in massa al centrosinistra e contemporaneamente erodendo quelli della destra. Il tutto senza un solo partito alle spalle. Più che una strategia, per ora, sembra un esercizio di fantasia elettorale: Saracco dà per acquisita una disponibilità degli elettori a cambiare schieramento che nessun risultato recente autorizza a presumere.

Insomma, l’ambizione rischia di sconfinare nella velleità. Saracco sembra scommettere sull’esistenza di una Torino politicamente orfana, abbastanza numerosa da consegnargli il ballottaggio soltanto perché lui rappresenterebbe una novità. Ma la popolarità non coincide con il consenso, e la notorietà di un professore-influencer non equivale alla forza elettorale. Il sospetto è che l’ex Magnifico, abituato a essere il centro dell’attenzione, finisca per sopravvalutare la capacità di attrazione del proprio nome. Per arrivare al secondo turno non basta essere il candidato di se stessi. Bisogna convincere un elettore su quattro.

Quartier generale dove si soffre

Per il comitato elettorale sono al vaglio un paio di soluzioni, rigorosamente in periferia. «Voglio stare dove la gente soffre», spiega Saracco. Una dichiarazione che si presta a qualche facile ironia, ma coerente con il lavoro di divulgazione svolto negli ultimi anni attraverso video, podcast e incursioni nei quartieri torinesi. Un’attività che gli ha procurato un certo seguito sui social e gli ha permesso di costruire una notorietà ben oltre l’ambiente accademico.

La squadra comincia a prendere forma: giovani, professionisti, un paio di docenti universitari, rappresentanti del volontariato sociale. L’intenzione è mobilitare persone che non frequentano le sezioni di partito e che hanno progressivamente perso interesse per la politica cittadina. Non soltanto nuove generazioni, ma anche cittadini di ogni età che hanno smesso di riconoscersi nelle offerte politiche tradizionali. Saracco vuole riaccendere entusiasmo e partecipazione, trasformando la notorietà accumulata come divulgatore in una rete di persone disposte a impegnarsi.

Quanto al programma, il professore vuole mettere insieme i bisogni immediati delle periferie e le trasformazioni che attendono Torino: l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro, la crisi climatica, l’invecchiamento della popolazione, la necessità di ricostruire relazioni sociali. Temi sui quali ha scritto, tenuto conferenze e realizzato iniziative pubbliche. La cura, intesa come attenzione alle persone e alle comunità, sarà anche al centro di un libro in uscita per Einaudi. Il progetto dovrebbe fondere competenza tecnica e partecipazione emotiva. Una combinazione che Saracco ritiene indispensabile per restituire alla città entusiasmo e fiducia.

L’insidia dell’election day

Il principale ostacolo potrebbe però essere il calendario elettorale. Se le Comunali coincideranno con le Politiche, come appare probabile, la competizione torinese rischia di essere risucchiata nello scontro nazionale. La mobilitazione dei partiti e la polarizzazione tra destra e sinistra potrebbero lasciare pochissimo spazio a una proposta civica, per quanto ambiziosa. Gli elettori potrebbero essere indotti a scegliere non tanto il sindaco preferito, quanto lo schieramento da sostenere nella battaglia per Palazzo Chigi.

Saracco ne è consapevole, ma ritiene che valga comunque la pena tentare. Cinque anni fa, quando il suo nome circolava come possibile candidato unitario del centrosinistra, anzi del Campo largo sotto l’egida di Appendino, si tirò indietro anche per ragioni familiari e per gli impegni alla guida del Politecnico. Oggi quelle condizioni sono cambiate. Non ha più la responsabilità dell’ateneo e può affrontare con maggiore serenità una competizione che considera persino più difficile di quella alla quale rinunciò allora.

Nulla da perdere

«Non ho niente da perdere», è il suo ragionamento. Non deve difendere carriere politiche, poltrone di partito o equilibri di coalizione. Anche perché l’ultima poltrona alla quale aveva puntato, quella di presidente della Compagnia di San Paolo, gli è sfumata tra le mani nei giochi di potere di Stefano Lo Russo, con la complicità del suo sodale nella concordia istituzionale, il governatore Alberto Cirio. Dopo averlo tenuto per mesi a bagnomaria, lasciandogli coltivare l’illusione di avere qualche possibilità, i due hanno finito per scaricarlo senza troppi complimenti, preferendogli Marco Gilli, proprio il suo predecessore in corso Duca degli Abruzzi. Uno sgarbo che difficilmente Saracco ha dimenticato e che aggiunge un conto personale alla sfida politica con l’attuale sindaco.

E poi c’è la vanità, quella che ha sempre accompagnato l’ex Magnifico fin dai tempi del rettorato. Saracco ama il pubblico, il microfono, le telecamere e, non ultimo, la propria immagine. La locandina arancione che lo ritrae sorridente è perfettamente coerente con il personaggio. Ma stavolta non basterà riempire una sala o raccogliere migliaia di visualizzazioni. Mercoledì al Bunker avrà certamente qualcosa da dire. Da giovedì dovrà dimostrare che c’è anche qualcuno disposto a seguirlo. Fino alle urne.