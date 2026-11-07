Corteo contro caro-vita e riarmo a Torino, un migliaio in piazza

Sono oltre un migliaio le persone arrivate in piazza Castello, a Torino, per partecipare al corteo contro il carovita e il riarmo, promosso dal movimento Torino in Piazza, coordinamento locale di Italia in Piazza. Alla manifestazione prendono parte numerosi studenti universitari, lavoratori e agricoltori, rappresentati simbolicamente anche da un trattore parcheggiato ai piedi del monumento al Duca d'Aosta. In piazza sventolano le bandiere dei sindacati Usb e Cobas, quelle della Palestina e diversi tricolori. Numerosi anche gli striscioni e i cartelli esposti sul monumento. Tra le scritte si leggono "Finché lo Stato si permetterà di prenderci per il cul, ci sentiremo legittimati a farci sentire" e "No al carovita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi". Come annunciato durante l'assemblea cittadina al Campus Einaudi occupato organizzata in preparazione della manifestazione alcuni giorni fa, è stato inoltre allestito un gazebo come presidio permanente di mobilitazione.

Si è mosso intorno alle 16 da piazza Castello a Torino il corteo contro il carovita e il riarmo, con alcune migliaia di manifestanti tra studenti, lavoratori, docenti e agricoltori. Ad aprire la manifestazione, diretta verso via Po e piazza Vittorio Veneto, un trattore degli Agricoltori Autonomi Italiani, seguito dallo striscione "No al carovita, vogliamo dignità. Cacciate fuori i soldi". Durante il percorso sono stati scanditi cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro Matteo Salvini. "Oggi lavoratori e studenti, tutti insieme, scendiamo in piazza insieme", è stato annunciato alla partenza del corteo. "Non siamo un movimento, vogliamo essere una rete di tutte le piccole voci che ci sono in Italia perché noi abbiamo un grande sistema che ormai è consolidato, che gestisce il potere, gestisce la nazione e le nazioni - spiega Simone, docente e portavoce di Torino in Piazza -. E invece poi nelle varie realtà locali le piccole sigle hanno deciso di separarsi. Naturalmente però queste piccole sigle non sono coordinate". "Noi vogliamo proprio essere rete e unione di tutte queste piccole realtà locali e territoriali - aggiunge - il nostro vuole essere non un movimento nazionale, ma un movimento unificante di piccole realtà territoriali e regionali. Solamente così possiamo risvegliare il popolo e fare politica dal basso, essere protagonisti e sconfiggere il sistema economico e politico che sta conducendo l'umanità al collasso".