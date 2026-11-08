OBITUARY

Cesare Vaciago, il potere di far funzionare le cose

Dall'Olivetti alle Ferrovie, dalle Poste alle Olimpiadi, l'ingegnere che ha attraversato mezzo secolo di grandi trasformazioni italiane. Per quindici anni dominus della macchina comunale torinese, ha lavorato con tre sindaci. Decisionista, riformista, juventino irriducibile

Non era un uomo facile, e neppure si preoccupava troppo di esserlo. Cesare Vaciago aveva un carattere spigoloso, una concezione rigorosa dell’autorità e poca pazienza per chi frapponeva ostacoli alle decisioni. Decisionista, accentratore, insofferente alle liturgie burocratiche, aveva costruito la propria carriera entrando nelle grandi organizzazioni, smontandone le abitudini e rimettendole in funzione. Qualche volta con il consenso generale, più spesso lasciandosi alle spalle mugugni, resistenze e nemici.

Vaciago apparteneva a quella razza di manager per i quali decidere significava anche assumersi la responsabilità di scontentare qualcuno. Soprattutto, pretendeva che alle decisioni seguissero i fatti. In un Paese dove spesso la burocrazia riesce a sopravvivere a qualunque riforma, aveva costruito la propria carriera facendo esattamente il contrario.

È morto sabato 7 novembre, a ottant’anni, nella sua casa nel Monferrato, stroncato da un arresto cardiaco. Con lui se ne va uno degli ultimi rappresentanti di quella generazione di manager pubblici cresciuta tra la cultura industriale dell’Olivetti, le grandi partecipazioni statali e la stagione dei sindaci che, negli anni Novanta, provarono a dare un nuovo tratto al governo delle città.

Torino lo ricorderà come il suo potentissimo city manager, l’uomo che per tre amministrazioni ha tenuto in mano la macchina di Palazzo Civico. Ma ridurre Vaciago ai quindici anni trascorsi in Comune sarebbe ingeneroso. Prima aveva diretto pezzi importanti dell’industria italiana, attraversato le trasformazioni delle Ferrovie e delle Poste, conosciuto da vicino alcuni dei protagonisti più discussi del capitalismo pubblico. E dopo Torino non aveva rinunciato alla sua specialità: organizzare imprese che sembravano impossibili.

Ingegnere umanista

Nato a Torino il 3 ottobre 1946, laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico nel 1969, Vaciago comincia nel 1970 all’Olivetti. Non si occupa di reattori, ma di formazione. Una scelta che anticipa tutta la sua carriera: più che le macchine, gli interessano gli uomini che devono farle funzionare. Passa dal Censis all’Isfol, di cui diventa direttore generale nel 1978, poi approda alla Montedison di Mario Schimberni, uno dei manager che maggiormente influenzeranno la sua formazione. Si occupa di relazioni industriali, dunque di sindacati, contratti, ristrutturazioni, conflitti. Un mestiere che insegna quanto sia complicato cambiare un’organizzazione senza provocarne la paralisi.

Arrivano la Standa, di cui sarà vicepresidente, e soprattutto le Ferrovie dello Stato. Vi entra nel 1989 e nel 1993 raggiunge la direzione generale della holding. È l'epoca di Lorenzo Necci, delle ristrutturazioni, degli esuberi e del tentativo di trasformare un colosso pubblico in un’impresa moderna. Vaciago appartiene a quella scuola di manager che considera il negoziato sindacale uno strumento di governo, non un fastidio da aggirare.

Nella sua carriera trovano posto anche la presidenza dell’Atac e l’amministrazione straordinaria del Cotral, nella Roma di Francesco Rutelli. Nel 1997 arriva alle Poste, accompagnandone la trasformazione in società per azioni. Quando l’anno successivo torna a Torino, ha già amministrato organizzazioni di dimensioni enormemente superiori a quelle del Comune.

Il sindaco decide, Vaciago esegue. A modo suo

A chiamarlo è Valentino Castellani, con cui condivide le origini politecniche e una certa idea di modernizzazione. È il 1998. La figura del direttore generale comunale è ancora relativamente nuova e Vaciago ne offre un’interpretazione assai poco notarile. Introduce il comitato dei direttori, il Co.Dir, che riunisce settimanalmente i vertici amministrativi, stabilisce obiettivi, pretende verifiche. Arrivano le valutazioni dei dirigenti, con conseguenze anche sulle retribuzioni. La macchina comunale viene sottoposta a criteri di responsabilità e rendimento che non appartenevano alla tradizione burocratica.

Con Sergio Chiamparino il rapporto diventa quasi simbiotico. Il sindaco indica la direzione politica, Vaciago costruisce le condizioni amministrative per realizzarla. Non è un semplice esecutore e non è un assessore ombra: è il vertice di una struttura che, proprio perché efficiente, acquista un peso crescente negli equilibri del potere cittadino.

La sua stagione coincide con la trasformazione di Torino dopo il declino della Fiat, le grandi opere, il recupero delle aree industriali, la nuova centralità della cultura e degli eventi. Naturalmente non tutto è merito suo, né tutto ciò che venne realizzato in quegli anni si è rivelato immune da critiche. Ma la continuità amministrativa garantita da Vaciago fu uno dei fattori che permisero alla politica di sostenere una trasformazione tanto impegnativa. Con Piero Fassino, invece, l’intesa non raggiunge mai quella degli anni precedenti. Il rapporto si raffredda e la lunga stagione a Palazzo Civico arriva alla conclusione, tra il 2012 e il 2013.

Le Olimpiadi “salvate”

Il suo capolavoro organizzativo, probabilmente, rimane Torino 2006. Ma anche qui la ricostruzione celebrativa rischia di cancellare la parte più interessante della storia. Vaciago non arriva alla guida operativa del Toroc quando tutto funziona. Ci arriva nel marzo 2005, a meno di un anno dall’apertura dei Giochi, nel pieno di una crisi che ha spaccato i vertici del comitato organizzatore. Il direttore generale Paolo Rota e il vice Marcello Pochettino vengono sostituiti dopo mesi di contrasti. Al loro posto entrano Vaciago e Luciano Barra.

Il comitato deve recuperare risorse, ricomporre la catena di comando e rispettare scadenze ormai improrogabili. Si parla di un fabbisogno finanziario di almeno 170 milioni di euro. La nomina di Vaciago scatena anche proteste politiche: Agostino Ghiglia, allora deputato di Alleanza Nazionale, lo giudica inadatto a risolvere la crisi. Undici mesi dopo, Torino ospita le Olimpiadi invernali. Vaciago ha guidato la riorganizzazione operativa del comitato continuando a ricoprire l’incarico di direttore generale del Comune. Due macchine complesse, una sola agenda e pochissimo spazio per gli errori.

Architrave del Sistema Torino

Naturalmente, il potere esercitato da Vaciago non è stato immune da contestazioni. Anzi, proprio la concentrazione di responsabilità amministrative e la rete di rapporti costruita negli anni hanno alimentato polemiche che lo Spiffero ha raccontato senza particolari indulgenze. Nel 2012 sollevammo il caso di quattro suoi nipoti che avevano trovato impiego in Comune o in società pubbliche, nell’ambito di quella stagione di polemiche su incarichi, parentele e affidamenti che investì Palazzo Civico. Il compenso del direttore generale, allora indicato in 276.475 euro annui, contribuiva a farne uno dei simboli della dirigenza pubblica più remunerata.

Ci furono anche le vicende giudiziarie. Il concorso per dirigenti comunali del 2010, annullato dalla giustizia amministrativa, portò Vaciago a processo per abuso d’ufficio: venne assolto nel 2015. Un’assoluzione concluse anche il procedimento relativo alla gestione delle concessioni dei Murazzi. In precedenza era stato assolto pure nel processo per una presunta truffa ai danni del Toroc.

Eppure, tra tutte le difficoltà affrontate, quella che lo aveva segnato maggiormente non riguardava un tribunale. In un’intervista del 2011 indicò nella crisi delle esumazioni del 2004 il momento peggiore della sua esperienza comunale. Aveva compreso, spiegò, quali conseguenze potesse produrre la riduzione dei controlli su un servizio apparentemente periferico. Offrì le dimissioni, respinte. E confessò di considerare ancora quell’episodio una ferita aperta.

Da Torino a Milano, stessa squadra

Dopo l’uscita dal Comune, Vaciago viene chiamato a dirigere il Padiglione Italia dell’Expo 2015. La nomina arriva nel 2013, con l’intesa tra Diana Bracco e Giuseppe Sala. È il trasferimento a Milano di una competenza maturata con le Olimpiadi e con le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Anche in quella occasione attorno all’Expo si ricomposero pezzi della rete di relazioni torinesi. Non soltanto Vaciago, ma figure che avevano lavorato nell’amministrazione comunale durante la stagione chiampariniana: il “Sistema Torino” in trasferta sotto la Madunina. Una lettura polemica, certo, ma che coglieva una caratteristica del manager: la fiducia nelle persone conosciute sul campo e la tendenza a costruire gruppi di lavoro capaci di seguirlo da un’impresa all'altra.

Juventino sfegatato

C’era poi un altro Vaciago, assai meno istituzionale. Quello che alle riunioni con i sindaci e ai negoziati con i sindacati alternava una passione calcistica vissuta senza alcun distacco professionale. Era uno juventino sfegatato. Agli albori di Internet aveva fondato Juventinismi.it, un blog nel quale si divertiva a pubblicare pronostici, statistiche, giudizi sui calciatori e quelli che lui stesso chiamava «deliri in bianconero». Un dirigente abituato a valutare le prestazioni dei vertici comunali che, nel tempo libero, distribuiva pagelle anche ai giocatori della Juventus.

La fede calcistica costituiva uno dei pochi terreni di attrito con Chiamparino, granata altrettanto convinto. Ma era anche una passione di famiglia. Il figlio Guido Vaciago, giornalista sportivo, sarebbe diventato direttore di Tuttosport, eredità juventina trasmessagli dal padre.

Il riformista senza monumenti

Nel 2025 Vaciago aveva affidato a un libro, Diario di un riformista, pubblicato da Giuffrè, il racconto della propria esperienza. Dalle contestazioni studentesche del Sessantotto alle grandi ristrutturazioni industriali, fino alla pubblica amministrazione, aveva ripercorso oltre mezzo secolo di storia italiana attraverso le persone con cui aveva lavorato e le organizzazioni che aveva contribuito a cambiare. Negli ultimi anni aveva continuato a insegnare, tra l’altro al master dell’Università di Milano-Bicocca dedicato alla pubblica amministrazione e ai trasporti.

Aveva un rapporto particolare con Torino. Amava il Quadrilatero, dove possedeva un appartamento, ma aveva confessato che la sua vera casa era Palazzo Civico. E conservava il ricordo del Monte dei Cappuccini, dove da ragazzo andava con quella che sarebbe diventata sua moglie.

Il sindaco Stefano Lo Russo, nel ricordarlo, ha sottolineato quanto la Torino contemporanea debba al suo lavoro. Il presidente della Regione Alberto Cirio lo ha salutato come un grande piemontese che aveva messo la propria cultura manageriale al servizio delle istituzioni. Vaciago, però, probabilmente avrebbe diffidato di un elogio troppo monumentale. Nel 2011, interrogato su quale fosse il segno più importante lasciato alla guida del Comune, aveva risposto: «Il mio lavoro non è fatto per lasciare segni, tocca al sindaco».

Era una definizione piuttosto precisa del suo mestiere. E forse anche una sottile rivendicazione: i sindaci passano alla storia per ciò che inaugurano, i dirigenti per ciò che riescono a far funzionare. Cesare Vaciago apparteneva decisamente alla seconda categoria. E non aveva bisogno che glielo ricordassero.