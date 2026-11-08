ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, mezzanotte di fuoco

Scade il terzo bando per la vendita del gruppo siderurgico. Jindal in pole, il governo tenta la carta Arvedi. Altoforni spenti, oltre 13mila lavoratori coinvolti nella crisi. Novi Ligure e Racconigi ancora appesi al destino di Taranto. Anni di promesse, nessuna prospettiva

A mezzanotte si saprà se c’è ancora qualcuno disposto a comprare l’ex Ilva. O, meglio, quel che ne resta. E soprattutto che cosa intende farne. Perché il terzo bando per la vendita di Acciaierie d’Italia, che scade oggi, domenica 8 novembre, arriva quando il principale impianto siderurgico italiano ha ormai spento definitivamente gli altoforni, la riconversione promessa da anni non è mai cominciata e lo Stato si prepara a finanziare una gigantesca operazione di cassa integrazione. Una scadenza decisiva anche per il Piemonte: Novi Ligure e Racconigi, insieme a Genova Cornigliano, rischiano di restare senza una prospettiva industriale, ostaggi di una crisi che governi, proprietà private, commissari e sindacati hanno affrontato senza riuscire a risolvere.

L’ultima chiamata arriva dopo oltre due anni di procedure, proroghe e trattative. Nel gennaio 2025 si presentarono dieci offerte, altrettante nel settembre successivo. Stavolta potrebbero essere appena una o due. E chiunque si faccia avanti troverà un gruppo che nei primi sei mesi del 2026 ha accumulato perdite per oltre 550 milioni di euro, con un indebitamento complessivo di 8,4 miliardi.

Jindal favorito, il governo cerca Arvedi

Il candidato più concreto resta l’indiana Jindal Steel, che punta a un’Ilva fortemente ridimensionata, ancora più di quella che erediterebbe: un forno elettrico, una produzione assai inferiore a quella storica e una parte consistente delle lavorazioni alimentata da semilavorati importati. Una prospettiva lontanissima dagli oltre otto milioni di tonnellate prodotte nel 2012 e persino dai sei milioni previsti nel piano presentato ai sindacati nell’aprile 2024.

La cordata di quindici imprese italiane coordinata da Federacciai appare ormai vicina alla rinuncia. Gli americani di Flacks Group sostengono di essere ancora interessati, ma chiedono almeno un miliardo di finanziamento pubblico. Il governo, preoccupato di ritrovarsi con un unico interlocutore e con il precedente disastroso di ArcelorMittal, starebbe esercitando pressioni su Giovanni Arvedi affinché presenti un’offerta autonoma. Il gruppo cremonese, già proprietario delle acciaierie di Terni e Trieste, non conferma né smentisce.

Il Piemonte cerca l’acciaio

Per Novi Ligure e Racconigi il problema è immediato. Con Taranto fuori gioco nella produzione a caldo, viene meno il tradizionale approvvigionamento dei semilavorati necessari alle lavorazioni del Nord. Occorre acquistarli sul mercato, a condizioni che rendano economicamente sostenibile l’attività degli stabilimenti.

A Novi Ligure, dove la richiesta di cassa integrazione riguarda 515 lavoratori su 540, la ripartenza viene indicata per febbraio. Per Racconigi si cercano soluzioni analoghe, ma senza un calendario altrettanto definito. A Cornigliano, dove la cassa coinvolgerebbe 870 addetti su 917, sono previste forniture di 35mila tonnellate mensili di coils, ma anche una sospensione tecnica delle lavorazioni tra novembre e gennaio.

È su questi stabilimenti che si misura l’inconsistenza di una politica industriale nazionale incapace di distinguere tra la crisi ambientale e produttiva di Taranto e le possibilità di sopravvivenza degli impianti di trasformazione del Nord. Finora nessuno ha presentato una proposta per acquisirli separatamente, come ha confermato il governo alla Camera. Ma continuare a escludere lo scorporo per principio, senza indicare un’alternativa praticabile, rischia di compromettere anche ciò che potrebbe ancora essere salvato.

Tredicimila lavoratori nel deserto

La richiesta di cassa integrazione straordinaria è salita da 4.450 a 8.622 dipendenti diretti, cui si aggiungono circa 4.500 lavoratori dell’indotto. Oltre 13mila persone, in gran parte a Taranto, coinvolte in una crisi che rischia di durare ancora anni. Anche nell’ipotesi migliore, infatti, per costruire un forno elettrico serviranno almeno tre o quattro anni. Il tavolo al ministero del Lavoro si è concluso senza accordo ed è stato rinviato a martedì 10 novembre. I sindacati chiedono garanzie sui pagamenti dell’Inps, sulla rotazione e sulle sospensioni a zero ore. Questioni sacrosante per chi vive di stipendio, ma insufficienti a risolvere il problema industriale.

Per anni le organizzazioni sindacali hanno difeso l’unità del gruppo e il mantenimento degli organici, opponendosi a ridimensionamenti che una riconversione tecnologica avrebbe inevitabilmente comportato. Una posizione assai poco sostenibile se accompagnata dalla pretesa che tutti i posti di lavoro potessero essere conservati indipendentemente dalla produzione. Oggi si continua a chiedere l’intervento dello Stato, senza affrontare fino in fondo il rapporto tra capacità produttiva, investimenti e occupazione.

Il fallimento della politica

Il governo Meloni aveva promesso il più grande polo siderurgico verde d’Europa. Il ministro Adolfo Urso ha ripetutamente evocato un piano nazionale della siderurgia. Il risultato, alla vigilia della scadenza della gara, è un’Ilva senza altoforni e senza forni elettrici. E nella manovra sono stati cancellati anche 720 milioni precedentemente destinati alla decarbonizzazione siderurgica.

Le responsabilità non sono certo soltanto dell’attuale esecutivo. La vicenda attraversa un decennio di governi di diverso colore, amministrazioni straordinarie e proprietà private. La necessità di sostituire gradualmente il ciclo produttivo tradizionale era nota da tempo. Si è invece lasciato che gli impianti arrivassero alla fine della loro vita operativa senza predisporre quelli destinati a prenderne il posto.

Anche la politica piemontese, a cominciare dalla Regione guidata da Alberto Cirio, dovrà decidere se continuare a chiedere genericamente la salvaguardia dell’occupazione oppure pretendere dal governo un piano specifico per Novi e Racconigi, con investimenti, forniture e tempi verificabili.

A mezzanotte si chiuderà il bando. Non è detto che si apra una prospettiva di rilancio. L’Italia continuerà a consumare acciaio, acquistandone una quota crescente dall’estero. Il rischio è che, dopo aver speso anni e miliardi per salvare l’ex Ilva, lo Stato finisca per pagare solo la cassa integrazione di chi quell’acciaio non lo produce più.