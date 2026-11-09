RETROSCENA

Stop ai cambi di casacca.

Cirio frena la transumanza

Il patto di non belligeranza tra Meloni e Tajani si estende alla Lega e congela i traslochi nel centrodestra piemontese. Chiarelli e Carosso restano per ora nei rispettivi partiti. Al congresso azzurro del 21 novembre l'appello sarà a civici e moderati, a partire da Calenda

Manco aveva ancora messo in acqua la scialuppa, che sulle rive c’era già chi aspettava di salire a bordo. Nelle ultime settimane Alberto Cirio era diventato, almeno nelle aspettative di tante anime in pena del centrodestra piemontese, una sorta di Caronte pronto a traghettare verso Forza Italia chi si sente sempre più stretto nei panni del proprio partito. Qualche consigliere regionale, dirigenti in cerca di una nuova sistemazione, apolidi di ogni specie.

Un lavorio sotterraneo, fatto più di ammiccamenti e perlustrazioni che di trattative concluse, sul quale adesso cala la tregua concordata da Giorgia Meloni e Antonio Tajani ed estesa anche alla Lega. Niente passaggi da un partito all’altro della coalizione fino alle prossime elezioni: un patto di reciproca non aggressione che trova anche Cirio consapevole della necessità di non guastare i rapporti tra alleati. Insomma, Marina Chiarelli, Fabio Carosso e altri possibili protagonisti dei cambi di casacca di cui si bisbiglia nei corridoi di Palazzo Lascaris dovranno dunque aspettare. La scialuppa resta a disposizione, ma per il momento può imbarcare soltanto passeggeri provenienti da fuori della coalizione.

Non una norma scritta, naturalmente, ma un gentlemen's agreement tra i vertici del centrodestra. La regola è semplice: ci si può allargare, ma non a spese degli alleati. Soprattutto quando si avvicinano le urne e ogni parlamentare e ogni consigliere regionale in cerca di ricandidatura rischia di diventare il pretesto per una guerra tra partiti che dovrebbero presentarsi uniti agli elettori.

La tregua dopo le fughe

A rendere necessario l’accordo sono state soprattutto le turbolenze di Forza Italia. Il 28 ottobre il deputato lombardo Fabrizio Sala ha abbandonato gli azzurri, parcheggiandosi al Gruppo Misto in attesa di una nuova sistemazione, con Fratelli d’Italia indicato come possibile destinazione. In Campania, intanto, i deputati Annarita Patriarca e Pino Bicchielli, in rotta con il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, sono finiti al centro di analoghe indiscrezioni. Per la Patriarca si è parlato persino di una possibile candidatura nelle liste meloniane alle Politiche del 2027.

Il problema non riguarda soltanto le tessere. Ogni parlamentare che cambia partito porta con sé pretese di ricandidatura, rapporti territoriali e una concorrenza supplementare per chi, nel partito di destinazione, aspetta da anni il proprio turno. Meloni non ha interesse a destabilizzare Tajani, né quest’ultimo può permettersi di vedere ulteriormente assottigliata la pattuglia parlamentare azzurra. Meglio fermare il gioco prima che la ricerca di un seggio sicuro si trasformi in una resa dei conti tra alleati.

Più complicato coinvolgere Matteo Salvini. Il congresso che lo ha riconfermato alla guida della Lega non ha cancellato le divisioni interne, né arrestato le spinte centrifughe di un partito alle prese con il proprio ridimensionamento elettorale. Proprio per questo, tuttavia, il Carroccio ha interesse a sottoscrivere la tregua: senza un argine concordato, rischierebbe di diventare il principale serbatoio di reclutamento degli alleati.

Chiarelli, il trasloco può attendere

Il primo effetto piemontese riguarda Marina Chiarelli, l’assessora regionale alla Cultura che Cirio avrebbe volentieri accolto in Forza Italia, nonostante le resistenze di una parte degli stessi azzurri. Dopo essere stata privata nel giugno 2025 delle deleghe a Turismo e Sport, finite al collega meloniano Paolo Bongioanni, l’ex vicesindaca di Novara ha progressivamente accentuato le distanze da Fratelli d’Italia e la vicinanza al governatore.

Sono arcinote le sue frequentazioni del mondo civico ciriano, dalla partecipazione all'iniziativa di Borgomanero fino alla comparsa, il 3 novembre, a un convegno organizzato da Forza Italia a Galliate. Un avvicinamento che ha provocato una vera rivolta nella chat provinciale azzurra, dove il coordinatore Diego Sozzani si è trovato a difendere l’ospite dagli attacchi dei suoi. Fino all’indiscrezione, tutta da verificare, di una possibile promessa a Chiarelli proprio della segreteria provinciale oggi occupata da Sozzani.

Adesso il patto romano offre una via d’uscita anche a chi, dentro Forza Italia, non aveva alcuna voglia di ritrovarsi Chiarelli tra i piedi. E risparmia a Cirio una complicata partita di giunta: difficilmente FdI avrebbe consentito all’assessora di conservare l’incarico dopo un eventuale cambio di casacca. Il suo ritorno a Palazzo Lascaris avrebbe inoltre fatto decadere la supplenza di Gianluca Godio, aprendo il problema della sostituzione nell’esecutivo e degli equilibri tra le province, con Novara già ampiamente rappresentata.

Carosso, la partita di Asti

L’altro nome è quello di Fabio Carosso, già vicepresidente della Regione, oggi consigliere leghista e segretario dell’Ufficio di Presidenza di via Alfieri. Da mesi insofferente verso la gestione salviniana, l’astigiano aveva intrecciato rapporti con il mondo (al contrario) di Roberto Vannacci, partecipando anche a una cena con il generale a Genova. Cirio, che con Carosso conserva un solido rapporto personale e politico, accarezzava l’idea di una soluzione alternativa: trattenerlo nel centrodestra tradizionale offrendogli una prospettiva di peso, la candidatura a sindaco di Asti nel 2027, con l’eventuale successivo approdo alla presidenza della Provincia.

Una ipotesi pare gradita anche al sindaco uscente Maurizio Rasero, ma tutt’altro che semplice da realizzare. Negli accordi territoriali del centrodestra Asti è infatti destinata a Fratelli d’Italia, che punta sul deputato Marcello Coppo. Per sbloccare la situazione era stata persino ventilata una compensazione con un altro capoluogo piemontese chiamato al voto.

Il patto anti-transfughi congela l’eventuale passaggio di Carosso agli azzurri, non necessariamente la sua ambizione municipale, che resta materia di trattativa tra i partiti. E neppure può impedire al consigliere di guardare fuori dalla coalizione, anche se la sirena Vannacci sembra aver perso vigore. È proprio questa la contraddizione con cui deve fare i conti una Lega che pretende dagli alleati di non sottrarle dirigenti, ma fatica a offrire ai propri una ragione per restare.

Rosso senza nuovi acquisti

A cambiare fisionomia sarà anche il congresso regionale di Forza Italia, convocato a Torino per sabato 21 novembre. Quello che Cirio immaginava come una vetrina per esibire nuovi ingressi dovrà limitarsi alla ridefinizione degli organigrammi e dei rapporti di forza interni. Il senatore Roberto Rosso raccoglierà il testimone del ministro Paolo Zangrillo, dopo nove anni di segreteria. Una successione concordata che rafforza l’asse tra Cirio, Gilberto Pichetto Fratin ed Enrico Costa. La macchina congressuale è già in movimento, con una lista di 36 aspiranti componenti della segreteria regionale e una candidatura, quella di Rosso, sulla quale convergono i principali maggiorenti azzurri.

Niente colpi di teatro, dunque, con consiglieri regionali sottratti agli alleati. Restano invece possibili le adesioni provenienti dall’esterno, come quella già realizzata a Biella con la lista civica dell’ex sindaco Dino Gentile, che ha portato la rappresentanza forzista in consiglio comunale da quattro a sette esponenti. E restano aperte interlocuzioni come quella con Luca Sforzini, l’ex ideologo di Vannacci che ha rotto con il generale e guarda ora al centrodestra tradizionale.

Il nuovo mercato è al centro

Per Cirio, insomma, cambia il terreno di caccia, non necessariamente l’obiettivo. Il governatore continuerà a lavorare alla costruzione di un’area liberale e moderata, aperta alle formazioni civiche e soprattutto ad Azione di Carlo Calenda, che in Piemonte già partecipa alla maggioranza regionale.

È la prospettiva che lo stesso Cirio ha delineato in un recente intervento sul Foglio: un rassemblement capace di rafforzare la componente centrista del centrodestra, senza limitarsi a redistribuire i consensi tra i partiti che già lo compongono. Un progetto che può contare sulla rete civica costruita attorno a Luca Robaldo e, a Torino, sull’attivismo dell’assessore Gian Luca Vignale.

La distinzione imposta da Meloni e Tajani è politicamente chiara: allargare la coalizione va bene, svuotarsi reciprocamente i gruppi parlamentari e regionali no. Il congresso del 21 novembre offrirà a Cirio l’occasione per rilanciare questa strategia, ma non per presentare come conquiste politiche i malumori degli alleati.

La tregua, però, ha una scadenza: le elezioni. E non risolve nessuno dei problemi che hanno alimentato i tramestii degli ultimi mesi, dalle ambizioni frustrate dei consiglieri regionali alle candidature parlamentari sempre più contese. Meloni, Tajani e Salvini possono impedire ai propri partiti di accogliere i transfughi. Molto meno possono fare per convincere gli scontenti a restare.