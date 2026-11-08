Autonomia: Cirio, non chiediamo più poteri ma più responsabilità

"Credo nell'autonomia differenziata a cui la mia Regione ha aderito. Noi siamo, insieme ai colleghi di Lombardia, Veneto e Liguria, i firmatari di questo primo accordo, passaggio che ci tengo a sottolineare, è un'attuazione della nostra Carta Costituzionale e soprattutto non è una richiesta di avere più poteri, ma una richiesta di avere più responsabilità". Lo dice il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, in collegamento con CasaCorriere Festival, con riferimento al dibattito sull'autonomia differenziata posta come attuazione del Titolo V. "In un'Italia in cui molto spesso nella pubblica amministrazione si fugge dalle responsabilità, credo che sia meritorio che qualcuno le responsabilità se le voglia assumere", ha aggiunto. Il governatore richiama poi il principio della filiera corta e del chilometro zero per rilanciare l'idea di autonomia: "Io credo che il chilometro zero serva anche nella pubblica amministrazione e quando governante e governato sono più vicini si spende meglio, si controlla meglio e si è più efficienti".