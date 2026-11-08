Giornata dell'Unità nazionale, celebrazione a Gravere

L'Unione Montana Alta Valle di Susa ha celebrato a Gravere la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate riunendo i comuni di Meana, Giaglione, Moncenisio, Gravere, Chiomonte, Exilles, Salbertrand e Bardonecchia. Dopo il ritrovo istituzionale in municipio le rappresentanze civili e militari si sono dirette in corteo verso la chiesa parrocchiale per la funzione religiosa, officiata da don Gianluca Popolla. La cerimonia si è poi spostata in piazza dinanzi al Monumento ai Caduti, dove la cornice musicale fornita dalla Banda di Giaglione ha incantato i presenti attraverso l'esecuzione di marce militari e brani della tradizione popolare. Durante la commemorazione il sindaco di Gravere, Piero Nurisso, ha "reso omaggio - informa un comunicato - al sacrificio dei concittadini caduti in guerra e ha ribadito con forza la fiducia nelle istituzioni comunali come presidio di democrazia". Il presidente dell'Unione Montana, Mauro Carena, ha "messo l'accento sull'importanza cruciale dell'impegno civico individuale per la tutela della pace e della coesione sociale".