Elezioni 2027, D'Antuono candidata di punta da Volt Italia

L'esperta di politiche pubbliche Francesca Romana D'Antuono è stata eletta candidata di punta da 'Volt Italia' per le elezioni politiche del 2027. La proclamazione è avvenuta durante l'assemblea generale del partito paneuropeo a Genova a cui hanno partecipato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein e la sindaca Silvia Salis. Già copresidente di 'Volt Europa', D'Antuono guiderà il percorso del partito verso le prossime elezioni nazionali, con un obiettivo preciso: portare per la prima volta il movimento nel Parlamento italiano e contribuire alla costruzione di un'alternativa progressista, europeista e riformatrice. L'assemblea ha inoltre approvato tre nuove proposte programmatiche: una tassazione progressiva sui patrimoni netti individuali superiori a 5 milioni, con aliquote marginali dall'1,2% al 2,5%, per finanziare salari, casa, ricerca e opportunità per i giovani; una riforma della fiscalità fondiaria per contrastare lo sfitto, incentivare il recupero degli edifici esistenti e ridurre la tassazione sul lavoro; e un modello di regolamentazione legale della cannabis per uso adulto, con coltivazione domestica, mercato controllato e misure di tutela della salute e dei minori. Ad aprire l'assemblea è stata la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha riconosciuto il ruolo di Volt nel campo progressista, sottolineando che il movimento è già parte del "temporale" politico necessario a costruire un'alternativa al governo.