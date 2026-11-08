Salvini, parlamentari Lega pronti a migliorare la manovra

"In Parlamento, ci aspettano settimane decisive. Sulla manovra, le nostre priorità sono pensioni, sicurezza, opportunità per i giovani, sostegno alle famiglie e alla scuola. I nostri parlamentari sono pronti a migliorare il testo in sede di discussione del provvedimento. Di lotta e di governo. Con le idee chiare e tanta voglia di fare". E' quanto scrive il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini nella newsletter interna "La settimana leghista".