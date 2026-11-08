Montaruli (Fdl), la polizia locale va difesa con la riforma
"Basta pregiudizi sulla Polizia Locale. Quanto avvenuto anche stanotte a Milano dimostra che gli agenti possono lavorare per la nostra sicurezza, ma a loro vanno date garanzie certe di tutela. Il caso dell'agente accoltellata a Milano mentre lavorava contro la movida selvaggia, sedando una rissa- alla quale va la mia solidarietà- riconsegna la realtà di un lavoro che è stato trattato con pregiudizio per troppo tempo". Così in una nota il vicecapogruppo di Fdl alla Camera, Augusta Montaruli. "Con la riforma voluta dal governo Meloni finalmente riconosciamo specifiche classi di rischio, premiando la peculiarità di un lavoro che necessita di un cambio di passo nella formazione, ma anche di adeguate tutele".