Cirio, superare stereotipata diversità Nord-Sud

E' "necessario superare quella stereotipata diversità per cui il Nord è ricco, sta bene e funziona e il Sud deve essere aiutato. Io credo che ci sono aree del Sud più ricche di aree del Nord, ci sono) aree del Nord con invece problemi maggiori di alcune aree del Sud d'Italia e quindi bisognerebbe cercare un approccio diverso". Lo dice il presidente del Piemonte Alberto Cirio, intervenendo durante il dibattito "Italia, Nord e Sud: parliamoci chiaro", alla giornata conclusiva di "Casa Corriere Festival, in corso a Napoli. "Le difficoltà di vivere la quotidianità ce l'hanno ormai tutti. Non è che nella mia regione, al mattino, il milione di abitanti della città di Torino, se vogliamo fare il paragone Torino con Napoli - spiega - sono persone che si trovano la vita più facile. Si trovano le difficoltà. Le difficoltà ormai sono del mondo. La globalizzazione ci ha insegnato tante cose, tante cose che possono essere buone, altre che possono essere sicuramente meno buone, ma le difficoltà ci sono". "Le diversità bisogna cercare il modo di affrontarle e soprattutto ricordare che dividere l'Italia con questo concetto Nord-Sud, questione settentrionale, questione meridionale, io credo che sia ampiamente superato", sottolinea Cirio, ricordando anche le criticità del settore automotive. "Noi nella nostra regione abbiamo sicuramente una situazione in certe aree del Piemonte estremamente positiva, estremamente favorevole. Penso a tutto il settore dell'aerospazio, penso all'agroalimentare, penso al lusso, penso a tutto ciò che aiuta enormemente la mia regione, ma se voi andate a vedere i dati dell'automotive, cioè del settore dell'auto, l'industria manifatturiera che in Piemonte paga un terzo degli stipendi dei piemontesi, voi vedete che i numeri del Piemonte, le difficoltà del Piemonte nel settore dell'auto non sono diverse dalle difficoltà di tante aree del meridione d'Italia", conclude.