FINANZA & POTERI

Unicredit, utili record e dividendi d'oro. Fondazione Crt incassa 100 milioni

La banca di Orcel chiude i nove mesi con 9,4 miliardi di profitti e raddoppia abbondantemente l'acconto agli azionisti. Una pioggia di liquidità anche per l'ente torinese, mentre l'offensiva su Commerzbank apre una nuova partita europea

A Torino si guarda con crescente soddisfazione ai conti di Unicredit. E non soltanto per i record inanellati dalla banca guidata da Andrea Orcel, ma soprattutto per i dividendi che promettono di gonfiare ulteriormente le casse della Fondazione Crt, azionista del gruppo e beneficiaria di una politica di remunerazione sempre più generosa. La trimestrale diffusa oggi, con utili superiori alle attese e un acconto sulla cedola più che raddoppiato, annuncia una nuova pioggia di milioni sull’ente di via XX Settembre. Risorse che potranno tradursi in maggiori finanziamenti alla cultura, al welfare, alla ricerca e allo sviluppo del territorio piemontese.

Nei primi nove mesi del 2026 Unicredit ha realizzato 9,4 miliardi di utile netto, il 7,3% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ma il confronto è ancora più favorevole eliminando una componente straordinaria che aveva gonfiato il risultato del 2025: in questo caso la crescita raggiunge il 16%. Il solo terzo trimestre ha prodotto 3,26 miliardi di profitti, il 24% in più su base annua e il 17% oltre le previsioni degli analisti.

Non si tratta soltanto di maggiori guadagni finanziari. I ricavi dei nove mesi salgono a 20,3 miliardi, sostenuti dagli interessi sui prestiti, dalle commissioni e dalle attività assicurative. I finanziamenti aumentano del 9%, i depositi del 7%, mentre i costi operativi diminuiscono dell'1%. Per ogni 100 euro incassati, la banca ne spende meno di 34 per funzionare. Anche la solidità patrimoniale resta elevata, con un indice Cet1 del 15%, che misura il capitale di migliore qualità rispetto ai rischi assunti.

La cedola che fa sorridere Torino

Per la Fondazione Crt, presieduta da Anna Maria Poggi, la notizia più interessante è il dividendo. Unicredit distribuirà il 25 novembre un acconto complessivo di 4,5 miliardi, pari a 3,0034 euro per azione, contro gli 1,43 euro dell'acconto precedente.

Secondo i dati pubblicati dalla stessa fondazione, la partecipazione nella banca si colloca intorno al 2,2% del capitale. Applicando questa percentuale alla distribuzione annunciata, l’incasso teorico per Crt sfiora i 100 milioni di euro lordi. Per misurarne la portata basta guardare ai conti dell'ente. Nel 2025 Palazzo Perrone ha registrato proventi complessivi dalle partecipazioni per 233,7 milioni, un avanzo di 208,7 milioni e un patrimonio netto di 2,85 miliardi. Ha inoltre messo a disposizione 120 milioni per l’attività istituzionale del 2026. Il solo acconto Unicredit, dunque, potrebbe valere una cifra vicina all’intero stanziamento annuale ordinario, pur senza tradursi automaticamente in altrettante nuove erogazioni.

È proprio questa abbondanza a porre una questione di gestione: quanto destinare immediatamente al territorio e quanto accantonare per assicurare continuità agli interventi anche quando la stagione dei dividendi eccezionali dovesse esaurirsi. Una prudenza che la segretaria generale Patrizia Polliotto ha già tradotto nel rafforzamento del fondo di stabilizzazione delle erogazioni, arrivato a 198,4 milioni.

La partita tedesca

Intanto Orcel prepara il passaggio più impegnativo della sua strategia europea: la conquista del controllo di Commerzbank. Dopo il via libera della Bce a superare il 30% del capitale, Unicredit conta di ottenere entro novembre le autorizzazioni residue e completare il regolamento dell’offerta. La banca italiana ha già assicurato, anche attraverso strumenti derivati, diritti di voto vicini al 50%.

Il passo successivo sarà intervenire sulla governance dell’istituto tedesco, con l’obiettivo di avviare nel primo trimestre del 2027 il piano di trasformazione denominato Commerzbank Unlocked. Non è ancora una fusione: quella eventuale con Hvb, la controllata tedesca di Unicredit, costituisce un’operazione distinta, che richiederebbe ulteriori autorizzazioni.

Per gli azionisti, Crt compresa, l’operazione offre prospettive di maggiori utili e distribuzioni. Ma comporta anche rischi di esecuzione, costi d’integrazione e un assorbimento iniziale di capitale. Le cifre indicate dalla banca per il 2028, oltre 10 euro di utile per azione e più di 8 euro di distribuzioni, rappresentano infatti uno scenario illustrativo legato al consolidamento di Commerzbank, non dividendi già deliberati.