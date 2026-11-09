Osapp, trasferiti detenuti al 41-bis ad Alessandria

Si è concluso nella tarda serata di ieri il trasferimento di numerosi detenuti sottoposti al regime del 41-bis nella casa di reclusione di Alessandria San Michele. L'operazione, durata due giorni e terminata intorno alla mezzanotte, ha coinvolto il personale della polizia penitenziaria dell'istituto alessandrino, del Gruppo operativo mobile (Gom) e di altri istituti del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. A darne notizia è il sindacato Osapp. Le operazioni sono state dirette dal responsabile del Gom, con la collaborazione del direttore dell'Ufficio sicurezza e traduzioni di Torino e il supporto dei nuclei della polizia penitenziaria del distretto. "Desidero esprimere il più sincero apprezzamento per la professionalità, la dedizione e il senso del dovere dimostrati da tutte le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria che hanno preso parte a questa importante operazione. Un lavoro svolto in condizioni particolarmente impegnative, con enormi sacrifici e un encomiabile spirito di servizio, che merita il pieno riconoscimento dell'Amministrazione", dichiara Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp.