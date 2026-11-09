Regione Piemonte dà spazi per didattica all'Università di Torino occupata

La giunta regionale del Piemonte ha approvato questa mattina il protocollo di intesa per la messa a disposizione dell'Università di Torino dei locali del Centro congressi della Regione Piemonte per garantire la continuità didattica in presenza. I locali, per complessivi cinquecento posti, sono quindi immediatamente disponibili. "Le sale del nostro Centro Congressi sono pronte e disponibili per l'Università di Torino - dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -. Nei giorni scorsi sono stati fatti i sopralluoghi e abbiamo definito i dettagli per rendere gli spazi immediatamente a disposizione, perché siamo convinti che sia fondamentale garantire la continuità didattica in presenza per i ragazzi che in questo momento non possono accedere al Campus Einaudi, chiuso a causa dell'occupazione ormai da due settimane. Ribadisco che il diritto al dissenso va sempre garantito, ma allo stesso modo va garantito il diritto allo studio della stragrande maggioranza dei ragazzi che chiede di poter tornare a frequentare in presenza le lezioni".