ECONOMIA DOMESTICA

Ex Ilva, Arvedi sfida gli indiani.

Il Nord appeso alle offerte

Due disponibilitÃ per il colosso siderurgico: il gruppo cremonese e Jindal. Svanisce la cordata di Federacciai, mentre Flacks si sfila. A Novi 515 lavoratori verso la cassa integrazione, Racconigi ferma. Governo e sindacati davanti al fallimento di anni di trattative

Doveva essere il salvataggio della siderurgia italiana, rischia di diventare la gara per spartirsi ciò che ne rimane. Alla mezzanotte di domenica, quando è scaduto l’ennesimo termine per la vendita dell’ex Ilva, sul tavolo dei commissari sono arrivate soltanto due offerte: quella dell’italiana Arvedi e quella dell’indiana Jindal Steel International. La sorpresa è il gruppo cremonese, sceso in campo da solo mentre la cordata nazionale promossa da Federacciai si è dissolta prima ancora di presentarsi. Fuori anche gli americani di Flacks Group, che pretendevano almeno un miliardo di finanziamenti pubblici e un incontro con Giorgia Meloni.

Dopo oltre due anni di amministrazione straordinaria, tre procedure di vendita e una sequenza di proroghe, il governo si ritrova con gli altiforni di Taranto spenti, migliaia di lavoratori in cassa integrazione e un patrimonio industriale che perde valore a ogni mese di inattività. È questo il bilancio della gestione politica della vertenza, al netto degli annunci del ministro Adolfo Urso e delle rassicurazioni ripetutamente distribuite ai tavoli ministeriali.

Arvedi, la sorpresa italiana

Il gruppo di Giovanni Arvedi, 89 anni, è un protagonista della siderurgia europea: circa 6.400 dipendenti, oltre cinque milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e un fatturato vicino ai sei miliardi. A Cremona produce acciaio con forni elettrici, a Terni controlla gli impianti degli acciai speciali. La sua proposta punterebbe a ricostruire progressivamente una capacità produttiva a Taranto attraverso due nuovi forni elettrici.

Secondo indiscrezioni, il progetto prevederebbe inizialmente circa tremila addetti, impegnati soprattutto nella laminazione, per salire a cinquemila con l’entrata in funzione dei nuovi impianti. Investimento stimato: almeno tre miliardi di euro, con un possibile intervento pubblico. Numeri e condizioni, tuttavia, attendono conferma dall’esame dell’offerta.

Jindal, l’acciaio dell’Oman

Diversa la strategia degli indiani di Naveen Jindal, presenti fin dall’inizio della procedura. Il piano originario prevedeva un forno elettrico da due milioni di tonnellate a Taranto e l’importazione di quattro milioni di tonnellate di bramme dall’Oman, da trasformare negli stabilimenti italiani. Una formula che consentirebbe di mantenere in attività i laminatoi senza ricostruire integralmente la vecchia produzione a caldo.

Anche Jindal ha però ridimensionato le prospettive occupazionali, con indiscrezioni che indicano circa tremila addetti nella nuova configurazione. Il nodo è evidente: quanto acciaio verrebbe effettivamente prodotto in Italia e quanto semplicemente lavorato dopo essere stato fabbricato altrove? La risposta misurerà la reale autonomia industriale del gruppo e la sua dipendenza dalle forniture estere.

Novi e Racconigi, Piemonte alla finestra

Per il Piemonte la vertenza ha numeri precisi: 614 dipendenti, 542 a Novi Ligure e 72 a Racconigi. Nello stabilimento alessandrino sono ormai 515 i lavoratori destinati alla cassa integrazione. La prospettiva di ricevere a febbraio circa diecimila tonnellate di acciaio garantirebbe appena quindici-venti giorni di attività. Non una ripartenza, ma una breve parentesi nel fermo produttivo.

Ancora più paradossale la situazione di Racconigi: lo stabilimento era sostanzialmente fermo già prima dell’interruzione delle forniture da Taranto. Parte delle materie prime disponibili sarebbe stata addirittura venduta e trasferita altrove in agosto, nonostante la presenza di lavorazioni potenzialmente eseguibili. Un episodio sul quale l’amministrazione straordinaria dovrebbe fornire spiegazioni, anziché limitarsi a gestire gli ammortizzatori sociali.

Quale offerta conviene al Nord?

Sulla carta Arvedi presenta maggiori elementi di interesse per Novi Ligure e Racconigi. Conosce il mercato dei laminati, possiede già una struttura industriale nel Settentrione e potrebbe integrare gli stabilimenti piemontesi in una rete produttiva consolidata. Ma esiste anche il rovescio della medaglia: le sovrapposizioni con gli impianti già controllati dal gruppo potrebbero tradursi in razionalizzazioni e tagli.

Jindal offre invece un possibile vantaggio immediato: le bramme importate dall’Oman potrebbero alimentare i laminatoi senza attendere la costruzione dei nuovi forni a Taranto. Non è però scontato che tali forniture raggiungano Novi e Racconigi, né che siano sufficienti a saturarne la capacità produttiva.

Il punto è stato messo nero su bianco il 21 ottobre dalle Regioni Piemonte e Liguria, guidate da Alberto Cirio e Marco Bucci: mantenere unito il gruppo, ma consentire agli stabilimenti settentrionali di acquistare materia prima anche da fornitori diversi da Taranto. Una richiesta che rappresenta, di fatto, la sconfessione di un modello industriale nel quale il blocco di un’acciaieria ha finito per paralizzare fabbriche distanti centinaia di chilometri.

Il fallimento di politica, imprese e sindacato

La richiesta di cassa integrazione è arrivata a 8.622 lavoratori, quasi il doppio dei 4.450 già coinvolti. Il confronto al ministero del Lavoro si è concluso senza accordo e riprenderà domani, 10 novembre. Il rischio è che gli ammortizzatori sociali diventino ancora una volta il surrogato di una politica industriale che nessun governo, di diverso colore, è riuscito a rendere credibile.

Le responsabilità sindacali non possono essere cancellate da quelle, certamente maggiori, della politica e delle proprietà succedutesi negli anni. Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto investimenti, tutela dell’occupazione e intervento dello Stato. Ma la difesa dell’intero perimetro produttivo e occupazionale, perseguita per anni senza ottenere un piano economicamente sostenibile, non ha impedito il progressivo svuotamento degli impianti. Oggi gli stessi sindacati devono confrontarsi con offerte che, stando alle anticipazioni, prevedono organici drasticamente inferiori agli attuali. Continuare a invocare la salvaguardia di tutti i posti senza misurarsi con questi numeri rischia di lasciare i lavoratori senza alternative praticabili.

E neppure il sistema imprenditoriale nazionale esce bene dalla vicenda: quindici aziende riunite attorno a Federacciai non sono riuscite a trasformare il proprio interesse in un’offerta. Il costo dell’energia e gli investimenti necessari spiegano la ritirata, ma non attenuano la gravità di un Paese industriale che fatica a trovare capitali e una strategia comune per il proprio principale complesso siderurgico.